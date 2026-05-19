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Las respuestas al crucigrama del martes 19 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Agarren con las manos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Sujetar toros con un nudo corredizo", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Elimina de la ubicación". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Agarren con las manos
TOMEN
6 Adorada, querida
AMADA
11 Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)
ÍCARO
12 Sujetar toros con un nudo corredizo
LAZAR
13 Diferentes a las que se mencionaron
OTRAS
14 Apunto por escrito
ANOTO
15 ___ de frutas
SAL
16 Equivocaciones
ERRORES
18 Animales en una bandada
AVES
20 Organización con sede en Ginebra (sigla)
OMS
21 Plenamente desarrollado (3 palabras)
MAYOR DE EDAD
26 Spike ___, director de cine estadounidense
LEE
27 Órgano sensorial
OÍDO
28 Costumbres
HÁBITOS
32 ___ de plume: seudónimo de un escritor
NOM
33 Sumé, agregué
AÑADI
34 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200
ATARI
36 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro
CITAR
37 Se alimentan
COMEN
38 "Para ___", bagatela de Beethoven
ELISA
39 Objeta, refuta
OPONE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras)
TÍO SAM
2 Que ocupa el lugar número ocho (fem.)
OCTAVA
3 Bob ___, cantante de "Three Little Birds"
MARLEY
4 Espacio de tierra donde se trillan las mieses
ERA
5 Ni idea (2 palabras)
NO SÉ
6 Inquieté con una noticia
ALARMÉ
7 Palpamiento
MANOSEO
8 Ave rapaz diurna
AZOR
9 Determiné la fecha
DATÉ
10 Hay 5 en la bandera olímpica
AROS
17 Deporte ecuestre
RODEO
19 Macizas y firmes
SÓLIDAS
22 Elimina de la ubicación
RETIRA
23 Máquina transformadora de energía
DÍNAMO
24 Rindan culto
ADOREN
25 Ejerza el control
DOMINE
28 "Una golondrina no ___ verano"
HACE
29 Azul oscuro con tonalidades violetas
AÑIL
30 Di golpes
BATÍ
31 Bolsa de tela
SACO
35 Una prenda o una lista
TOP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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