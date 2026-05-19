Las respuestas al crucigrama del martes 19 de mayo

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Sujetar toros con un nudo corredizo", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Elimina de la ubicación". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Agarren con las manos

TOMEN

6 Adorada, querida

AMADA

11 Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)

ÍCARO

12 Sujetar toros con un nudo corredizo

LAZAR

13 Diferentes a las que se mencionaron

OTRAS

14 Apunto por escrito

ANOTO

15 ___ de frutas

SAL

16 Equivocaciones

ERRORES

18 Animales en una bandada

AVES

20 Organización con sede en Ginebra (sigla)

OMS

21 Plenamente desarrollado (3 palabras)

MAYOR DE EDAD

26 Spike ___, director de cine estadounidense

LEE

27 Órgano sensorial

OÍDO

28 Costumbres

HÁBITOS

32 ___ de plume: seudónimo de un escritor

NOM

33 Sumé, agregué

AÑADI

34 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200

ATARI

36 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro

CITAR

37 Se alimentan

COMEN

38 "Para ___", bagatela de Beethoven

ELISA

39 Objeta, refuta

OPONE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras)

TÍO SAM

2 Que ocupa el lugar número ocho (fem.)

OCTAVA

3 Bob ___, cantante de "Three Little Birds"

MARLEY

4 Espacio de tierra donde se trillan las mieses

ERA

5 Ni idea (2 palabras)

NO SÉ

6 Inquieté con una noticia

ALARMÉ

7 Palpamiento

MANOSEO

8 Ave rapaz diurna

AZOR

9 Determiné la fecha

DATÉ

10 Hay 5 en la bandera olímpica

AROS

17 Deporte ecuestre

RODEO

19 Macizas y firmes

SÓLIDAS

22 Elimina de la ubicación

RETIRA

23 Máquina transformadora de energía

DÍNAMO

24 Rindan culto

ADOREN

25 Ejerza el control

DOMINE

28 "Una golondrina no ___ verano"

HACE

29 Azul oscuro con tonalidades violetas

AÑIL

30 Di golpes

BATÍ

31 Bolsa de tela

SACO

35 Una prenda o una lista

TOP

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.