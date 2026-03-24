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Las respuestas al crucigrama del martes 24 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tipo de cuarzo con capas coloreadas.”
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El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "James __, Sonny Corleone en 'El Padrino'.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Vía que guía al tren.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sospechar de la fidelidad de la pareja.
CELAR
6 James __, Sonny Corleone en 'El Padrino'.
CAAN
10 Tipo de cuarzo con capas coloreadas.
ÓNICE
11 Punto cardinal muy wéstern.
OESTE
12 Cuerda natural en la jungla.
LIANA
13 Niebla marina.
BRUMA
14 Combativos, violentos.
AGRESIVOS
16 Iniciales usadas en horarios de 12:00 a 23:59.
PM
17 Pedazo de tabla angosto.
LISTÓN
20 El tío americano por excelencia.
SAM
22 Pieza para tocar la guitarra.
PÚA
23 Apodo para Ariana.
ARI
24 Dios egipcio de la resurrección.
OSIRIS
26 Alain Prost.
AP
27 Auxiliado o asistido.
SOCORRIDO
31 Sonido inarticulado desagradable.
RUIDO
33 Hermano mayor de Moisés.
AARÓN
34 Familiares del fagot, pero más agudos.
OBOES
35 Llevaré la bandera a lo alto.
IZARE
36 Órgano para aplausos.
MANO
37 Flojas y macilentas.
LASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Caída o desplome repentino.
COLAPSO
2 Misterios por resolver.
ENIGMAS
3 Enrollar con maña.
LIAR
4 Dolencia típicamente juvenil.
ACNE
5 Penadas tras las rejas.
REAS
6 Signos numéricos sin valor propio.
CEROS
7 Provoca miedo o temor.
ASUSTA
8 Atlético de Madrid.
ATM
9 Nordeste argentino.
NEA
11 Clara y muy evidente.
OBVIA
15 Víctima de sus sueños.
ILUSO
18 Mujer que habla en público.
ORADORA
19 Japoneses.
NIPONES
21 La de Tom Cruise es siempre imposible.
MISIÓN
22 Cúspides montañosas.
PICOS
25 Modo de expresión indirecta de un asunto.
RODEO
28 Vía que guía al tren.
RAIL
29 Clasificación canina.
RAZA
30 Avanzarás hacia el destino.
IRÁS
31 Tipo de memoria.
ROM
32 Prestigiosa universidad argentina (sigla).
UBA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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