Las respuestas al crucigrama del martes 24 de marzo

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "James __, Sonny Corleone en 'El Padrino'.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Vía que guía al tren.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sospechar de la fidelidad de la pareja.

CELAR

6 James __, Sonny Corleone en 'El Padrino'.

CAAN

10 Tipo de cuarzo con capas coloreadas.

ÓNICE

11 Punto cardinal muy wéstern.

OESTE

12 Cuerda natural en la jungla.

LIANA

13 Niebla marina.

BRUMA

14 Combativos, violentos.

AGRESIVOS

16 Iniciales usadas en horarios de 12:00 a 23:59.

PM

17 Pedazo de tabla angosto.

LISTÓN

20 El tío americano por excelencia.

SAM

22 Pieza para tocar la guitarra.

PÚA

23 Apodo para Ariana.

ARI

24 Dios egipcio de la resurrección.

OSIRIS

26 Alain Prost.

AP

27 Auxiliado o asistido.

SOCORRIDO

31 Sonido inarticulado desagradable.

RUIDO

33 Hermano mayor de Moisés.

AARÓN

34 Familiares del fagot, pero más agudos.

OBOES

35 Llevaré la bandera a lo alto.

IZARE

36 Órgano para aplausos.

MANO

37 Flojas y macilentas.

LASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Caída o desplome repentino.

COLAPSO

2 Misterios por resolver.

ENIGMAS

3 Enrollar con maña.

LIAR

4 Dolencia típicamente juvenil.

ACNE

5 Penadas tras las rejas.

REAS

6 Signos numéricos sin valor propio.

CEROS

7 Provoca miedo o temor.

ASUSTA

8 Atlético de Madrid.

ATM

9 Nordeste argentino.

NEA

11 Clara y muy evidente.

OBVIA

15 Víctima de sus sueños.

ILUSO

18 Mujer que habla en público.

ORADORA

19 Japoneses.

NIPONES

21 La de Tom Cruise es siempre imposible.

MISIÓN

22 Cúspides montañosas.

PICOS

25 Modo de expresión indirecta de un asunto.

RODEO

28 Vía que guía al tren.

RAIL

29 Clasificación canina.

RAZA

30 Avanzarás hacia el destino.

IRÁS

31 Tipo de memoria.

ROM

32 Prestigiosa universidad argentina (sigla).

UBA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.