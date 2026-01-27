Las respuestas al crucigrama del martes 27 de enero

El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 5 debe responder a la definición de qué es "Beagle, Dálmata o San Bernardo, por ejemplo", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Sustituir legalmente a alguien". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Da golpes

BATE

5 Beagle, Dálmata o San Bernardo, por ejemplo

RAZA

9 Ganado lanar

OVINO

11 Echar de ___: notar la falta de una cosa

MENOS

12 Aerolínea que se llamaba LAN hasta 2016

LATAM

13 Objeta, refuta

OPONE

14 Conducen pasajeros o bienes

TRANSPORTAN

16 "___ Karenina", novela de León Tolstói

ANA

17 Regiones específicas

ÁREAS

18 Individuos, criaturas

SERES

20 Construcción defensiva

TORRE

22 Efecto de un sonido repetido

ECO

25 Dependiente

SUBORDINADO

28 Insecto con un aguijón

ABEJA

29 Soporte para libros

ATRIL

30 Servir de modelo

POSAR

31 Perteneciente al nacimiento

NATAL

32 Mamíferos en áreas boscosas y montañosas

OSOS

33 Extraña, excéntrica

RARA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Usain ___, campeón olímpico

BOLT

2 Codiciosa, tacaña

AVARA

3 Cada uno de los hijos gigantes de Urano y Gea

TITÁN

4 Las estrellas más comunes de la Vía Láctea (2 palabras)

ENANAS ROJAS

5 Sustituir legalmente a alguien

REPRESENTAR

6 Toma apuntes

ANOTA

7 Regiones específicas

ZONAS

8 Preparen la carne a la parrilla

ASEN

10 Organismo de la ONU que trata de políticas de salud (sigla)

OMS

11 Demi ___, actriz norteamericana

MOORE

15 Entre la espada y la ___: en una situación difícil

PARED

19 No acertar

ERRAR

20 Dos partes de los binoculares

TUBOS

21 Candidato para la cirugía bariátrica

OBESO

23 ___Magna: código constitucional de un Estado

CARTA

24 Tener aversión

ODIAR

25 Anfibio saltador

SAPO

26 ___ McKellen, actor británico

IAN

27 Utensilio donde se hierven alimentos

OLLA

