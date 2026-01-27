Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 27 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mamíferos en áreas boscosas y montañosas”
El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 5 debe responder a la definición de qué es "Beagle, Dálmata o San Bernardo, por ejemplo", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Sustituir legalmente a alguien". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Da golpes
BATE
5 Beagle, Dálmata o San Bernardo, por ejemplo
RAZA
9 Ganado lanar
OVINO
11 Echar de ___: notar la falta de una cosa
MENOS
12 Aerolínea que se llamaba LAN hasta 2016
LATAM
13 Objeta, refuta
OPONE
14 Conducen pasajeros o bienes
TRANSPORTAN
16 "___ Karenina", novela de León Tolstói
ANA
17 Regiones específicas
ÁREAS
18 Individuos, criaturas
SERES
20 Construcción defensiva
TORRE
22 Efecto de un sonido repetido
ECO
25 Dependiente
SUBORDINADO
28 Insecto con un aguijón
ABEJA
29 Soporte para libros
ATRIL
30 Servir de modelo
POSAR
31 Perteneciente al nacimiento
NATAL
32 Mamíferos en áreas boscosas y montañosas
OSOS
33 Extraña, excéntrica
RARA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Usain ___, campeón olímpico
BOLT
2 Codiciosa, tacaña
AVARA
3 Cada uno de los hijos gigantes de Urano y Gea
TITÁN
4 Las estrellas más comunes de la Vía Láctea (2 palabras)
ENANAS ROJAS
5 Sustituir legalmente a alguien
REPRESENTAR
6 Toma apuntes
ANOTA
7 Regiones específicas
ZONAS
8 Preparen la carne a la parrilla
ASEN
10 Organismo de la ONU que trata de políticas de salud (sigla)
OMS
11 Demi ___, actriz norteamericana
MOORE
15 Entre la espada y la ___: en una situación difícil
PARED
19 No acertar
ERRAR
20 Dos partes de los binoculares
TUBOS
21 Candidato para la cirugía bariátrica
OBESO
23 ___Magna: código constitucional de un Estado
CARTA
24 Tener aversión
ODIAR
25 Anfibio saltador
SAPO
26 ___ McKellen, actor británico
IAN
27 Utensilio donde se hierven alimentos
OLLA
