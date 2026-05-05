Las respuestas al crucigrama del martes 5 de mayo

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Saludo de despedida.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "___ Stewart, cantante de 'Young turks'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sentido corporal.

TACTO

6 Concederá, entregará.

DARÁ

10 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.

AVRIL

11 Espacios entre cejas.

CEÑOS

12 No saber absolutamente nada (3 palabras) (coloq. España).

NI UNA PATATA

14 Prefijo que indica un factor de diez.

DECA

15 Perfeccionar el filo de un instrumento.

AMOLAR

16 Aquel de allí.

ESE

17 Pelo largo de un caballo o yegua.

CRIN

18 Insecto que transmite la enfermedad del sueño (3 palabras).

MOSCA TSÉ TSÉ

23 Continente donde se encuentran Kuwait y Kazajistán.

ASIA

24 ___ Stewart, cantante de 'Young turks'.

ROD

25 Dependiente de algo (fem.).

ADICTA

28 Elemento compositivo: 'pequeño'.

MINI

29 Indignas y vergonzosas.

DESHONROSAS

31 Saludo de despedida.

ADIÓS

32 Ingreso, accedo.

ENTRO

33 Kate ___, modelo británica.

MOSS

34 Observan desde una posición elevada.

OTEAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Bicicleta de dos plazas.

TÁNDEM

2 Fuera de regla.

AVIESO

3 Puntos donde coinciden dos caminos.

CRUCES

4 Pila para bañarse.

TINA

5 Hola en São Paulo.

OLA

6 Haga explotar.

DETONÉ

7 Desus. anual.

AÑAL

8 Quebrada, estropeada.

ROTA

9 Tostar el bistec al fuego.

ASAR

11 Confección de tela con mangas y botones.

CAMISA

13 Iniciaban la salida.

PARTÍAN

17 Moderados en los deseos carnales.

CASTOS

19 Trozos pequeños.

CACHOS

20 Afligido, desanimado.

TRISTE

21 Causara ruido.

SONARA

22 Thomas ___, inventor estadounidense.

EDISON

25 ___ Sandler, actuó en la película 'Garra'.

ADAM

26 Se usa para señalar.

DEDO

27 Diosa de la mitología egipcia.

ISIS

28 ___ Blanc: la cumbre más alta de los Alpes.

MONT

30 Criminal encarcelado.

REO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.