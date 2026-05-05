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Las respuestas al crucigrama del martes 5 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Elemento compositivo: 'pequeño'.”
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El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Saludo de despedida.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "___ Stewart, cantante de 'Young turks'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sentido corporal.
TACTO
6 Concederá, entregará.
DARÁ
10 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.
AVRIL
11 Espacios entre cejas.
CEÑOS
12 No saber absolutamente nada (3 palabras) (coloq. España).
NI UNA PATATA
14 Prefijo que indica un factor de diez.
DECA
15 Perfeccionar el filo de un instrumento.
AMOLAR
16 Aquel de allí.
ESE
17 Pelo largo de un caballo o yegua.
CRIN
18 Insecto que transmite la enfermedad del sueño (3 palabras).
MOSCA TSÉ TSÉ
23 Continente donde se encuentran Kuwait y Kazajistán.
ASIA
24 ___ Stewart, cantante de 'Young turks'.
ROD
25 Dependiente de algo (fem.).
ADICTA
28 Elemento compositivo: 'pequeño'.
MINI
29 Indignas y vergonzosas.
DESHONROSAS
31 Saludo de despedida.
ADIÓS
32 Ingreso, accedo.
ENTRO
33 Kate ___, modelo británica.
MOSS
34 Observan desde una posición elevada.
OTEAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Bicicleta de dos plazas.
TÁNDEM
2 Fuera de regla.
AVIESO
3 Puntos donde coinciden dos caminos.
CRUCES
4 Pila para bañarse.
TINA
5 Hola en São Paulo.
OLA
6 Haga explotar.
DETONÉ
7 Desus. anual.
AÑAL
8 Quebrada, estropeada.
ROTA
9 Tostar el bistec al fuego.
ASAR
11 Confección de tela con mangas y botones.
CAMISA
13 Iniciaban la salida.
PARTÍAN
17 Moderados en los deseos carnales.
CASTOS
19 Trozos pequeños.
CACHOS
20 Afligido, desanimado.
TRISTE
21 Causara ruido.
SONARA
22 Thomas ___, inventor estadounidense.
EDISON
25 ___ Sandler, actuó en la película 'Garra'.
ADAM
26 Se usa para señalar.
DEDO
27 Diosa de la mitología egipcia.
ISIS
28 ___ Blanc: la cumbre más alta de los Alpes.
MONT
30 Criminal encarcelado.
REO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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