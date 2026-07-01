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Las respuestas al crucigrama del miércoles 1 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Género de ofidios venenosos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Adelanto, progreso.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Johnny, el 'Hombre de Negro' del country.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 __ Carey, cantante y compositora.
MARIAH
7 Victoria en el ajedrez.
MATE
11 Adelanto, progreso.
AVANCÉ
12 Dedicación llena de ganas.
AFÁN
13 Tonalidad suave de un color.
PASTEL
14 Género de ofidios venenosos.
NAJA
15 Parte del tejado.
ALAR
16 Adopten una responsabilidad.
ASUMAN
18 Muy enfadada.
IRRITADA
20 Recibí con los brazos abiertos.
ACOGÍ
23 Niñas pequeñas.
NENAS
24 Impugnación ante tribunal superior.
CASACIÓN
26 Frutos carnosos y amarillentos.
ANANÁS
27 Johnny, el 'Hombre de Negro' del country.
CASH
31 Uno de los Simpson.
BART
32 Interpretaste el texto.
LEÍSTE
34 Caminando y no en vehículo (2 palabras).
A PIE
35 Aparecer tímidamente.
ASOMAR
36 Personas bajo cargo criminal.
REOS
37 Saldrá del mal físico.
SANARÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Plano con mares, montañas y ríos.
MAPA
2 Garantía, crédito.
AVAL
3 Lisa, libre de estorbos.
RASA
4 Enigmáticos y fascinantes.
INTRIGANTES
5 Punto del tenis o del voleibol.
ACE
6 Congelar un líquido.
HELAR
7 Cobertura de gastos básicos.
MANUTENCIÓN
8 Popularizan.
AFAMAN
9 Trozo cortado.
TAJADA
10 Como las galaxias más pequeñas.
ENANAS
17 Hado, destino.
SINO
19 Apetecible y gustosa.
RICA
20 Dar fin a una cosa.
ACABAR
21 Diván con el asiento y el respaldo acolchados.
CANAPÉ
22 Lugar con huesos.
OSARIO
25 Groenlandia y Java son dos.
ISLAS
28 Enfermedad bronquial.
ASMA
29 Estrella en Hollywood.
STAR
30 Diosa griega del matrimonio.
HERA
33 La que está ahí.
ESA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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