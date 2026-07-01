Las respuestas al crucigrama del miércoles 1 de julio

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Adelanto, progreso.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Johnny, el 'Hombre de Negro' del country.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 __ Carey, cantante y compositora.

MARIAH

7 Victoria en el ajedrez.

MATE

11 Adelanto, progreso.

AVANCÉ

12 Dedicación llena de ganas.

AFÁN

13 Tonalidad suave de un color.

PASTEL

14 Género de ofidios venenosos.

NAJA

15 Parte del tejado.

ALAR

16 Adopten una responsabilidad.

ASUMAN

18 Muy enfadada.

IRRITADA

20 Recibí con los brazos abiertos.

ACOGÍ

23 Niñas pequeñas.

NENAS

24 Impugnación ante tribunal superior.

CASACIÓN

26 Frutos carnosos y amarillentos.

ANANÁS

27 Johnny, el 'Hombre de Negro' del country.

CASH

31 Uno de los Simpson.

BART

32 Interpretaste el texto.

LEÍSTE

34 Caminando y no en vehículo (2 palabras).

A PIE

35 Aparecer tímidamente.

ASOMAR

36 Personas bajo cargo criminal.

REOS

37 Saldrá del mal físico.

SANARÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Plano con mares, montañas y ríos.

MAPA

2 Garantía, crédito.

AVAL

3 Lisa, libre de estorbos.

RASA

4 Enigmáticos y fascinantes.

INTRIGANTES

5 Punto del tenis o del voleibol.

ACE

6 Congelar un líquido.

HELAR

7 Cobertura de gastos básicos.

MANUTENCIÓN

8 Popularizan.

AFAMAN

9 Trozo cortado.

TAJADA

10 Como las galaxias más pequeñas.

ENANAS

17 Hado, destino.

SINO

19 Apetecible y gustosa.

RICA

20 Dar fin a una cosa.

ACABAR

21 Diván con el asiento y el respaldo acolchados.

CANAPÉ

22 Lugar con huesos.

OSARIO

25 Groenlandia y Java son dos.

ISLAS

28 Enfermedad bronquial.

ASMA

29 Estrella en Hollywood.

STAR

30 Diosa griega del matrimonio.

HERA

33 La que está ahí.

ESA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.