Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Rápido para reaccionar o pensar.”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Hijo de Enoc.", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Gracia especial innata.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Luz guía en la costa.
FARO
5 Entregad el corazón.
AMAD
9 Pasaportes a cerraduras.
LLAVES
12 Naipe con la figura de un infante.
SOTA
13 Nota breve para recordar lo olvidadizo.
APUNTE
14 Hijo de Enoc.
IRAD
15 Juez civil entre los musulmanes.
CADI
16 Signado con el óleo santo.
UNGIDO
18 Patito de juegos de mesa.
OCA
19 Gracia especial innata.
DON
20 Como Galilei o Copérnico.
ASTRÓNOMO
25 Forma del verbo haber.
HAN
26 Arco abreviado.
ARC
28 Superficial y sin importancia.
BALADÍ
31 Por lo tanto, en latín.
ERGO
32 Rápido para reaccionar o pensar.
ÁGIL
33 Cobijas para noches frías.
MANTAS
35 Pensé que era cierto.
CREÍ
36 Acomoda lo disperso.
ORDENA
37 Figura diminuta con varita.
HADA
38 Polares, pardos, negros...
OSOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Muy delgado, casi enjuto.
FLACO
2 Camélido andino de apreciada lana.
ALPACA
3 Ágiles y rápidas en acción.
RAUDAS
4 Misterio aéreo sin explicación.
OVNI
5 Distribuyo tareas.
ASIGNO
6 Dejé de existir.
MORI
7 Enlazad con seguridad.
ATAD
8 Cubo que decide con puntos.
DADO
10 Extraterrestre de película.
ET
11 Alias para ocultar el verdadero nombre.
SEUDÓNIMO
17 Impar.
NON
21 Diva mexicana en la piel de 'María, la del barrio'.
THALÍA
22 Radián.
RAD
23 Segundo día laboral común.
MARTES
24 Teclado de la catedral.
ÓRGANO
27 Objetos o pertenencias.
COSAS
28 Johann Sebastian ___, ícono del Barroco.
BACH
29 Ciudad india con el Taj Mahal.
AGRA
30 Canción popular alemana.
LIED
31 Dentro, según el prefijo griego.
ENDO
34 Argentina en la web.
AR
