Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de febrero

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Hijo de Enoc.", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Gracia especial innata.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Luz guía en la costa.

FARO

5 Entregad el corazón.

AMAD

9 Pasaportes a cerraduras.

LLAVES

12 Naipe con la figura de un infante.

SOTA

13 Nota breve para recordar lo olvidadizo.

APUNTE

14 Hijo de Enoc.

IRAD

15 Juez civil entre los musulmanes.

CADI

16 Signado con el óleo santo.

UNGIDO

18 Patito de juegos de mesa.

OCA

19 Gracia especial innata.

DON

20 Como Galilei o Copérnico.

ASTRÓNOMO

25 Forma del verbo haber.

HAN

26 Arco abreviado.

ARC

28 Superficial y sin importancia.

BALADÍ

31 Por lo tanto, en latín.

ERGO

32 Rápido para reaccionar o pensar.

ÁGIL

33 Cobijas para noches frías.

MANTAS

35 Pensé que era cierto.

CREÍ

36 Acomoda lo disperso.

ORDENA

37 Figura diminuta con varita.

HADA

38 Polares, pardos, negros...

OSOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Muy delgado, casi enjuto.

FLACO

2 Camélido andino de apreciada lana.

ALPACA

3 Ágiles y rápidas en acción.

RAUDAS

4 Misterio aéreo sin explicación.

OVNI

5 Distribuyo tareas.

ASIGNO

6 Dejé de existir.

MORI

7 Enlazad con seguridad.

ATAD

8 Cubo que decide con puntos.

DADO

10 Extraterrestre de película.

ET

11 Alias para ocultar el verdadero nombre.

SEUDÓNIMO

17 Impar.

NON

21 Diva mexicana en la piel de 'María, la del barrio'.

THALÍA

22 Radián.

RAD

23 Segundo día laboral común.

MARTES

24 Teclado de la catedral.

ÓRGANO

27 Objetos o pertenencias.

COSAS

28 Johann Sebastian ___, ícono del Barroco.

BACH

29 Ciudad india con el Taj Mahal.

AGRA

30 Canción popular alemana.

LIED

31 Dentro, según el prefijo griego.

ENDO

34 Argentina en la web.

AR

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.