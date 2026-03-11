Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Reservadas con su intimidad”
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Aves que gluglutean (fem.)", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Reducir". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Aves que gluglutean (fem.)
PAVAS
6 Disputamos un partido
JUGAMOS
8 Partidarios de reformas extremas
RADICALES
10 Digan otra vez
REPITAN
11 Recipiente sin asa
BOL
13 Reducir
APOCAR
14 ___ del Rey, cantante de "Blue Jeans" y "California"
LANA
15 Brotar un líquido
MANAR
16 Como las montañas de los parques temáticos
RUSAS
17 Dios olímpico de la guerra
ARES
18 Plato dulce que se sirve al final de una comida
POSTRE
19 "___ Crónicas de Narnia"
LAS
20 Causar disgusto
HASTIAR
21 Matriculan
REGISTRAN
23 Eliminarán del conjunto
SACARÁN
24 Circulan en Argentina
PESOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Reservadas con su intimidad
PÚDICAS
2 Mover repetida y violentamente
AGITAR
3 Quedar un cargo sin que nadie lo ocupe
VACAR
4 Capital de Jordania
AMÁN
5 Elemento de la bandera de Ruanda
SOL
6 Nacidos en Kioto o Kawasaki
JAPONESES
7 San ___, mártir de la Iglesia católica
SEBASTIÁN
8 Poner en buen estado
REPARAR
9 Causaran ruido
SONARAN
10 Desviación de una ruta principal
RAMAL
12 Dispositivo utilizado en depilación
LÁSER
14 Das un acabado brillante
LUSTRAS
16 Parte humana de la esfinge
ROSTRO
18 Uvas deshidratadas
PASAS
20 Produje
HICE
22 Nombre en mayúsculas en muchas camisetas
GAP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
