Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de marzo

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Aves que gluglutean (fem.)", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Reducir". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Aves que gluglutean (fem.)

PAVAS

6 Disputamos un partido

JUGAMOS

8 Partidarios de reformas extremas

RADICALES

10 Digan otra vez

REPITAN

11 Recipiente sin asa

BOL

13 Reducir

APOCAR

14 ___ del Rey, cantante de "Blue Jeans" y "California"

LANA

15 Brotar un líquido

MANAR

16 Como las montañas de los parques temáticos

RUSAS

17 Dios olímpico de la guerra

ARES

18 Plato dulce que se sirve al final de una comida

POSTRE

19 "___ Crónicas de Narnia"

LAS

20 Causar disgusto

HASTIAR

21 Matriculan

REGISTRAN

23 Eliminarán del conjunto

SACARÁN

24 Circulan en Argentina

PESOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Reservadas con su intimidad

PÚDICAS

2 Mover repetida y violentamente

AGITAR

3 Quedar un cargo sin que nadie lo ocupe

VACAR

4 Capital de Jordania

AMÁN

5 Elemento de la bandera de Ruanda

SOL

6 Nacidos en Kioto o Kawasaki

JAPONESES

7 San ___, mártir de la Iglesia católica

SEBASTIÁN

8 Poner en buen estado

REPARAR

9 Causaran ruido

SONARAN

10 Desviación de una ruta principal

RAMAL

12 Dispositivo utilizado en depilación

LÁSER

14 Das un acabado brillante

LUSTRAS

16 Parte humana de la esfinge

ROSTRO

18 Uvas deshidratadas

PASAS

20 Produje

HICE

22 Nombre en mayúsculas en muchas camisetas

GAP

