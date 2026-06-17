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Las respuestas al crucigrama del miércoles 17 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Juntar en un único núcleo”
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El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Avivar una pasión o una discordia", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Rudimentos de una ciencia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Imitar al carnero
BALAR
6 Va a un lugar
ACUDE
11 Suprime
OMITE
12 ___ o igual que: ≤
MENOR
13 Concedamos
DEMOS
14 Aliento, alma
ÁNIMO
15 Construir un hogar (las aves)
ANIDAR
17 En seguimiento de
TRAS
18 Dar algo para hacer
ATAREAR
20 Huir
ESCAPAR
22 Como algunas inyecciones y dosis
LETALES
24 Asunto prohibido por convenciones religiosas
TABÚ
27 Avivar una pasión o una discordia
ATIZAR
29 Rudimentos de una ciencia
ABECÉ
31 Hacía subir
IZABA
32 Tener espacio para entrar
CABER
33 Mariah ___: cantante de "Bye Bye"
CAREY
34 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro
ODESA
35 Partícula de roca
ARENA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Anillo de ___: alianza
BODA
2 Placentera, deleitable
AMENA
3 Frontera
LÍMITE
4 Con claridad y seguridad (3 palabras)
A TODAS LUCES
5 Recobra
RESARCE
6 Señora de la casa
AMA
7 Juntar en un único núcleo
CENTRALIZAR
8 Juntar
UNIR
9 ___ clásica, disciplina olímpica de la equitación
DOMA
10 Hijo de Hermes
EROS
16 Amarra otra vez
REATA
19 Abúlica
APÁTICA
21 Elevaré plegarias
REZARÉ
23 Comprenden
SABEN
24 Tortilla de México
TACO
25 Superior de un monasterio
ABAD
26 Niño recién nacido
BEBÉ
28 Línea
RAYA
30 Grande periodo de tiempo
ERA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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