Las respuestas al crucigrama del miércoles 17 de junio

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Avivar una pasión o una discordia", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Rudimentos de una ciencia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Imitar al carnero

BALAR

6 Va a un lugar

ACUDE

11 Suprime

OMITE

12 ___ o igual que: ≤

MENOR

13 Concedamos

DEMOS

14 Aliento, alma

ÁNIMO

15 Construir un hogar (las aves)

ANIDAR

17 En seguimiento de

TRAS

18 Dar algo para hacer

ATAREAR

20 Huir

ESCAPAR

22 Como algunas inyecciones y dosis

LETALES

24 Asunto prohibido por convenciones religiosas

TABÚ

27 Avivar una pasión o una discordia

ATIZAR

29 Rudimentos de una ciencia

ABECÉ

31 Hacía subir

IZABA

32 Tener espacio para entrar

CABER

33 Mariah ___: cantante de "Bye Bye"

CAREY

34 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro

ODESA

35 Partícula de roca

ARENA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Anillo de ___: alianza

BODA

2 Placentera, deleitable

AMENA

3 Frontera

LÍMITE

4 Con claridad y seguridad (3 palabras)

A TODAS LUCES

5 Recobra

RESARCE

6 Señora de la casa

AMA

7 Juntar en un único núcleo

CENTRALIZAR

8 Juntar

UNIR

9 ___ clásica, disciplina olímpica de la equitación

DOMA

10 Hijo de Hermes

EROS

16 Amarra otra vez

REATA

19 Abúlica

APÁTICA

21 Elevaré plegarias

REZARÉ

23 Comprenden

SABEN

24 Tortilla de México

TACO

25 Superior de un monasterio

ABAD

26 Niño recién nacido

BEBÉ

28 Línea

RAYA

30 Grande periodo de tiempo

ERA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.