Las respuestas al crucigrama del miércoles 20 de mayo

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Productos de Cessna", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Predicha". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Esencial para la existencia

VITAL

6 Ofrecer

DEDICAR

8 Productos de Cessna

AERONAVES

10 5º número primo

ONCE

11 Embisten, acometen

ATACAN

13 Ejemplo de estrella enana amarilla

SOL

14 Pieza para tapar la cama

SÁBANA

15 Quiérela

ÁMALA

18 Tener costumbre

SOLER

19 Cantante de "TQG" (2 palabras)

KAROL G

21 Coche en inglés

CAR

22 Llenar de charcos

ALAGAR

23 Movimiento en piscina o río

NADO

24 Predicha

ADIVINADA

26 Líquido para disolver el esmalte de uñas

ACETONA

27 Capa de ___: protección de nuestro planeta

OZONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Observaré con atención

VERÉ

2 Falto de juicio, loco

IDO

3 Vasijas grandes que contienen agua para baño

TINAS

4 Cumples las órdenes

ACATAS

5 Cuarto de baño

LAVABO

6 Manifestada

DECLARADA

7 Acentuada

RECALCADA

8 Contraria a lo convencional

ANÓMALA

9 Purificada

SANEADA

10 Centro industrial y comercial de Japón

OSAKA

12 Contó una historia

NARRÓ

16 Que tiene sentido

LÓGICO

17 De manera simultánea (3 palabras)

A LA VEZ

20 Voz ruidosa y levantada

GRITO

23 Prefijo con "tecnología" o "partícula"

NANO

25 Persona ___ grata

NON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.