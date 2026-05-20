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Las respuestas al crucigrama del miércoles 20 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Líquido para disolver el esmalte de uñas”
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El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Productos de Cessna", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Predicha". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Esencial para la existencia
VITAL
6 Ofrecer
DEDICAR
8 Productos de Cessna
AERONAVES
10 5º número primo
ONCE
11 Embisten, acometen
ATACAN
13 Ejemplo de estrella enana amarilla
SOL
14 Pieza para tapar la cama
SÁBANA
15 Quiérela
ÁMALA
18 Tener costumbre
SOLER
19 Cantante de "TQG" (2 palabras)
KAROL G
21 Coche en inglés
CAR
22 Llenar de charcos
ALAGAR
23 Movimiento en piscina o río
NADO
24 Predicha
ADIVINADA
26 Líquido para disolver el esmalte de uñas
ACETONA
27 Capa de ___: protección de nuestro planeta
OZONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Observaré con atención
VERÉ
2 Falto de juicio, loco
IDO
3 Vasijas grandes que contienen agua para baño
TINAS
4 Cumples las órdenes
ACATAS
5 Cuarto de baño
LAVABO
6 Manifestada
DECLARADA
7 Acentuada
RECALCADA
8 Contraria a lo convencional
ANÓMALA
9 Purificada
SANEADA
10 Centro industrial y comercial de Japón
OSAKA
12 Contó una historia
NARRÓ
16 Que tiene sentido
LÓGICO
17 De manera simultánea (3 palabras)
A LA VEZ
20 Voz ruidosa y levantada
GRITO
23 Prefijo con "tecnología" o "partícula"
NANO
25 Persona ___ grata
NON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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