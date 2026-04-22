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Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de abril

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Recelo”

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Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de abril
Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de abril

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "No carezco", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Pido con autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Peso ___: categoría del boxeo

PLUMA

6 Idioma hablado en Riga

LETÓN

11 Lily ___, cantante de "Smile"

ALLEN

12 Pido con autoridad

EXIJO

13 Sin curvas ni ángulos (fem.)

RECTA

14 Seduce, cautiva

ATRAE

15 Rodilla en inglés

KNEE

16 Rock and ___

ROLL

17 Bajada (la bandera)

ARRIADA

21 Aceptada como huésped

ALOJADA

23 De autora desconocida

ANÓNIMA

25 Marca de vehículos de EE. UU.

JEEP

28 Recelo

TEMO

30 Diferentes a las que se mencionaron

OTRAS

32 Deseo de algo (pl.)

GANAS

33 Toma apuntes

ANOTA

34 Rendí culto

ADORÉ

35 Consonante ___ palatal: letra como la eñe

NASAL

36 No carezco

POSEO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Linkin ___, banda de la canción "Crawling"

PARK

2 "Barriga ___, corazón contento"

LLENA

3 Lesión que tarda en cicatrizar

ÚLCERA

4 Equivocarse (3 palabras)

METER LA PATA

5 ___ de Armas, actriz

ANA

6 Primera esposa de Jacob

LEA

7 Transferido entre naciones por justicia

EXTRADITADO

8 Disparo de un arma de fuego

TIRO

9 Abertura para el botón

OJAL

10 Papá ___: personaje que trae regalos en diciembre

NOEL

18 Partícula cargada eléctricamente

ION

19 Planta usada como condimento

AJO

20 ___ Brown, escribió "El código Da Vinci"

DAN

22 Deleitables

AMENOS

24 Tendré un gran aprecio

AMARÉ

25 ___ Miró, artista autor de "La masía"

JOAN

26 Volcán italiano activo

ETNA

27 Hijo de Hermes

EROS

29 El cráneo, por su constitución

OSEO

31 ___ de frutas

SAL

32 Marca de ropa estadounidense

GAP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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