Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Recelo”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "No carezco", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Pido con autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Peso ___: categoría del boxeo
PLUMA
6 Idioma hablado en Riga
LETÓN
11 Lily ___, cantante de "Smile"
ALLEN
12 Pido con autoridad
EXIJO
13 Sin curvas ni ángulos (fem.)
RECTA
14 Seduce, cautiva
ATRAE
15 Rodilla en inglés
KNEE
16 Rock and ___
ROLL
17 Bajada (la bandera)
ARRIADA
21 Aceptada como huésped
ALOJADA
23 De autora desconocida
ANÓNIMA
25 Marca de vehículos de EE. UU.
JEEP
28 Recelo
TEMO
30 Diferentes a las que se mencionaron
OTRAS
32 Deseo de algo (pl.)
GANAS
33 Toma apuntes
ANOTA
34 Rendí culto
ADORÉ
35 Consonante ___ palatal: letra como la eñe
NASAL
36 No carezco
POSEO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Linkin ___, banda de la canción "Crawling"
PARK
2 "Barriga ___, corazón contento"
LLENA
3 Lesión que tarda en cicatrizar
ÚLCERA
4 Equivocarse (3 palabras)
METER LA PATA
5 ___ de Armas, actriz
ANA
6 Primera esposa de Jacob
LEA
7 Transferido entre naciones por justicia
EXTRADITADO
8 Disparo de un arma de fuego
TIRO
9 Abertura para el botón
OJAL
10 Papá ___: personaje que trae regalos en diciembre
NOEL
18 Partícula cargada eléctricamente
ION
19 Planta usada como condimento
AJO
20 ___ Brown, escribió "El código Da Vinci"
DAN
22 Deleitables
AMENOS
24 Tendré un gran aprecio
AMARÉ
25 ___ Miró, artista autor de "La masía"
JOAN
26 Volcán italiano activo
ETNA
27 Hijo de Hermes
EROS
29 El cráneo, por su constitución
OSEO
31 ___ de frutas
SAL
32 Marca de ropa estadounidense
GAP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Efectos en el cuerpo. Christina Koch, astronauta de Artemis II, durante su recuperación física en la Tierra: “Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”
"Goma con dueño". Ramiro Marra cuestionó el proyecto para eliminar las PASO
Es oficial. La NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna
- 1
Sofía Clerici, la modelo que protagonizó el escándalo con Insaurralde en el Mediterráneo, anunció su embarazo
- 2
10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 3
“El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall
- 4
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas