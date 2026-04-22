Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de abril

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "No carezco", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Pido con autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Peso ___: categoría del boxeo

PLUMA

6 Idioma hablado en Riga

LETÓN

11 Lily ___, cantante de "Smile"

ALLEN

12 Pido con autoridad

EXIJO

13 Sin curvas ni ángulos (fem.)

RECTA

14 Seduce, cautiva

ATRAE

15 Rodilla en inglés

KNEE

16 Rock and ___

ROLL

17 Bajada (la bandera)

ARRIADA

21 Aceptada como huésped

ALOJADA

23 De autora desconocida

ANÓNIMA

25 Marca de vehículos de EE. UU.

JEEP

28 Recelo

TEMO

30 Diferentes a las que se mencionaron

OTRAS

32 Deseo de algo (pl.)

GANAS

33 Toma apuntes

ANOTA

34 Rendí culto

ADORÉ

35 Consonante ___ palatal: letra como la eñe

NASAL

36 No carezco

POSEO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Linkin ___, banda de la canción "Crawling"

PARK

2 "Barriga ___, corazón contento"

LLENA

3 Lesión que tarda en cicatrizar

ÚLCERA

4 Equivocarse (3 palabras)

METER LA PATA

5 ___ de Armas, actriz

ANA

6 Primera esposa de Jacob

LEA

7 Transferido entre naciones por justicia

EXTRADITADO

8 Disparo de un arma de fuego

TIRO

9 Abertura para el botón

OJAL

10 Papá ___: personaje que trae regalos en diciembre

NOEL

18 Partícula cargada eléctricamente

ION

19 Planta usada como condimento

AJO

20 ___ Brown, escribió "El código Da Vinci"

DAN

22 Deleitables

AMENOS

24 Tendré un gran aprecio

AMARÉ

25 ___ Miró, artista autor de "La masía"

JOAN

26 Volcán italiano activo

ETNA

27 Hijo de Hermes

EROS

29 El cráneo, por su constitución

OSEO

31 ___ de frutas

SAL

32 Marca de ropa estadounidense

GAP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.