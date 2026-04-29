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Las respuestas al crucigrama del miércoles 29 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Personaje casado con Desdémona”
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El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Provistos", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Personaje casado con Desdémona". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Paul ___, futbolista francés
POGBA
6 Lo mismo
IDEM
10 Osa, arriesga
ATREVE
12 Demostré afecto
MIMÉ
13 Amarren otra vez
REATEN
14 Un territorio como Austria o Australia
PAÍS
15 Primera luz del día antes de salir el sol
ALBA
16 Te desplomaste
CAÍSTE
18 Hombre que reunió a los animales en su arca
NOÉ
19 Provistos
DOTADOS
20 Intenciones declaradas
FINES
21 ___ Gómez Bolaños: Chespirito
ROBERTO
24 "Así ___": amén
SEA
27 Formar un juicio
OPINAR
28 Su capital es Bamako
MALÍ
29 Donaré, regalaré
DARÉ
30 Es decir (2 palabras)
A SABER
32 Banda de la canción "Highway To Hell"
ACDC
33 Modernicé
RENOVÉ
34 Se enamora de Jack en "Titanic"
ROSE
35 Malestar con náuseas y pérdida del equilibrio
MAREO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Interrumpen el movimiento
PARAN
2 Personaje casado con Desdémona
OTELO
3 Registré
GRABÉ
4 Fase de prueba de un programa
BETA
5 Animal como la ibis
AVE
6 Incrédulas
IMPÍAS
7 Fechas cruciales (2 palabras)
DÍAS D
8 Hago salir algo de mí
EMITO
9 Hay 36 en tres años
MESES
11 Hallar
ENCONTRAR
17 Descreído, como Nietzsche
ATEO
19 Expresará con palabras
DIRÁ
20 Perece
FENECE
21 Caer dando vueltas
RODAR
22 Que no deja pasar la luz
OPACO
23 Pájaros en inglés
BIRDS
24 Sensación en el paladar
SABOR
25 Levanté, icé
ELEVÉ
26 Ventiló
AIREÓ
28 Según la Biblia, alimento caído del cielo
MANA
31 Hijo de 18-Horizontal
SEM
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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