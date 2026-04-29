Las respuestas al crucigrama del miércoles 29 de abril

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Provistos", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Personaje casado con Desdémona". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Paul ___, futbolista francés

POGBA

6 Lo mismo

IDEM

10 Osa, arriesga

ATREVE

12 Demostré afecto

MIMÉ

13 Amarren otra vez

REATEN

14 Un territorio como Austria o Australia

PAÍS

15 Primera luz del día antes de salir el sol

ALBA

16 Te desplomaste

CAÍSTE

18 Hombre que reunió a los animales en su arca

NOÉ

19 Provistos

DOTADOS

20 Intenciones declaradas

FINES

21 ___ Gómez Bolaños: Chespirito

ROBERTO

24 "Así ___": amén

SEA

27 Formar un juicio

OPINAR

28 Su capital es Bamako

MALÍ

29 Donaré, regalaré

DARÉ

30 Es decir (2 palabras)

A SABER

32 Banda de la canción "Highway To Hell"

ACDC

33 Modernicé

RENOVÉ

34 Se enamora de Jack en "Titanic"

ROSE

35 Malestar con náuseas y pérdida del equilibrio

MAREO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Interrumpen el movimiento

PARAN

2 Personaje casado con Desdémona

OTELO

3 Registré

GRABÉ

4 Fase de prueba de un programa

BETA

5 Animal como la ibis

AVE

6 Incrédulas

IMPÍAS

7 Fechas cruciales (2 palabras)

DÍAS D

8 Hago salir algo de mí

EMITO

9 Hay 36 en tres años

MESES

11 Hallar

ENCONTRAR

17 Descreído, como Nietzsche

ATEO

19 Expresará con palabras

DIRÁ

20 Perece

FENECE

21 Caer dando vueltas

RODAR

22 Que no deja pasar la luz

OPACO

23 Pájaros en inglés

BIRDS

24 Sensación en el paladar

SABOR

25 Levanté, icé

ELEVÉ

26 Ventiló

AIREÓ

28 Según la Biblia, alimento caído del cielo

MANA

31 Hijo de 18-Horizontal

SEM

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.