Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Juntes con nudos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Probaron con evidencias", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Nacida en la capital italiana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sin lugar estable para vivir
NÓMADA
7 Juntes con nudos
ATES
11 Agarras con la mano
APAÑAS
12 País de origen del mambo
CUBA
13 Probaron con evidencias
DEMOSTRARON
15 Te dirigirás
IRÁS
16 Brilla intensamente
RUTILA
17 Oreja en inglés
EAR
18 Nacida en la capital italiana
ROMANA
19 Se usan para caminar a gatas
MANOS
20 Espesor de un material
GROSOR
22 ___ Raimi, director de cine
SAM
25 Alexander ___ Bell, inventor
GRAHAM
26 Plato con patatas machacadas
PURÉ
27 Expertos reconocidos en un campo
AUTORIDADES
29 País al norte de Camboya
LAOS
30 Cerveza mexicana
CORONA
31 Animal empleado como bestia de carga
ASNO
32 Escucharas
OYERAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 "___ Sabe", canción de Bad Bunny
NADIE
2 Obra como "La Traviata"
ÓPERA
3 Chupar la leche del pecho
MAMAR
4 Son seis en un sexenio
AÑOS
5 Regalas, donas
DAS
6 Referente al espacio y los cuerpos celestes
ASTRONÓMICO
7 Cumples las órdenes
ACATAS
8 Centro de negocios del norte de Italia
TURÍN
9 Virus cuyo nombre proviene de un río
ÉBOLA
10 "La mejor almohada es la conciencia ___"
SANA
14 Murmullo
RUMOR
18 Pasar casi rozando un cuerpo
RASAR
19 De apariencia húmeda y descompuesta
MOHOSO
20 Máquinas portuarias
GRÚAS
21 Periférico del ordenador
RATÓN
22 Transpiración
SUDOR
23 Partícula de roca
ARENA
24 Muebles en oficinas y comedores
MESAS
25 Adorno o vestido lujoso
GALA
26 Deje de avanzar
PARE
28 "Te ___ mi palabra"
DOY
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
La noche de furia de Villarruel: su réplica directa a Milei, el “chupamedismo” y la alusión a Spagnuolo
- 2
“Estado de insolvencia”: la Justicia decretó la quiebra de Bioceres SA, la empresa del agro envuelta en una intensa batalla judicial
- 3
Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente
- 4
A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN