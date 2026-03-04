Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de marzo

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Probaron con evidencias", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Nacida en la capital italiana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sin lugar estable para vivir

NÓMADA

7 Juntes con nudos

ATES

11 Agarras con la mano

APAÑAS

12 País de origen del mambo

CUBA

13 Probaron con evidencias

DEMOSTRARON

15 Te dirigirás

IRÁS

16 Brilla intensamente

RUTILA

17 Oreja en inglés

EAR

18 Nacida en la capital italiana

ROMANA

19 Se usan para caminar a gatas

MANOS

20 Espesor de un material

GROSOR

22 ___ Raimi, director de cine

SAM

25 Alexander ___ Bell, inventor

GRAHAM

26 Plato con patatas machacadas

PURÉ

27 Expertos reconocidos en un campo

AUTORIDADES

29 País al norte de Camboya

LAOS

30 Cerveza mexicana

CORONA

31 Animal empleado como bestia de carga

ASNO

32 Escucharas

OYERAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 "___ Sabe", canción de Bad Bunny

NADIE

2 Obra como "La Traviata"

ÓPERA

3 Chupar la leche del pecho

MAMAR

4 Son seis en un sexenio

AÑOS

5 Regalas, donas

DAS

6 Referente al espacio y los cuerpos celestes

ASTRONÓMICO

7 Cumples las órdenes

ACATAS

8 Centro de negocios del norte de Italia

TURÍN

9 Virus cuyo nombre proviene de un río

ÉBOLA

10 "La mejor almohada es la conciencia ___"

SANA

14 Murmullo

RUMOR

18 Pasar casi rozando un cuerpo

RASAR

19 De apariencia húmeda y descompuesta

MOHOSO

20 Máquinas portuarias

GRÚAS

21 Periférico del ordenador

RATÓN

22 Transpiración

SUDOR

23 Partícula de roca

ARENA

24 Muebles en oficinas y comedores

MESAS

25 Adorno o vestido lujoso

GALA

26 Deje de avanzar

PARE

28 "Te ___ mi palabra"

DOY

