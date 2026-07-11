Las respuestas al crucigrama del sábado 11 de julio

El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "'___ hoy nuestro pan de cada día...'", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Valioso, pero poco accesible.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Extenúa tras mucho trabajo.

CANSA

6 Sonriente aun en silencio.

RISUEÑA

8 Tonta por naturaleza o acto.

MENTECATA

10 Profesional que estudia los fenómenos atmosféricos.

METEORÓLOGO

12 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.

CTI

13 Rapero del álbum 'Illmatic'.

NAS

14 Flor heráldica.

LIS

15 Valioso, pero poco accesible.

CARO

17 Deporte con jinetes.

POLO

18 Actuar en Hollywood.

ACT

20 Perro.

CAN

21 Península del este de Asia.

COREA

23 Sensación de quemazón.

ARDOR

26 Percibías el aroma.

OLÍAS

27 Divida en porciones.

PARTA

28 Herramienta de albañil.

LLANA

29 Transportan, acercan.

TRAEN

30 '___ hoy nuestro pan de cada día...'

DANOS

31 La acrobacia realizada con un avión.

AÉREA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Espacio para ver largometrajes.

CINE

2 ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo.

ASTON

3 La mujer del hijo.

NUERA

4 Carentes de agua o jugo.

SECOS

5 Anual (desus.).

AÑAL

6 Quitarían.

RETIRARÍAN

7 Causar aturdimiento.

ATOLONDRAR

8 Empresa propietaria de WhatsApp.

META

9 Veloz y suelto de movimientos.

ÁGIL

10 1.200 en la era romana.

MCC

11 Polar o pardo, por ejemplo.

OSÓ

16 Mayor que un mar.

OCÉANO

17 Interrumpiré el movimiento.

PARARÉ

19 Impuestos sobre bienes.

TASAS

20 Recibe una señal.

CAPTA

21 'Hot N ___', canción de Katy Perry.

COLD

22 Vasija del chef.

OLLA

24 Observé desde lejos.

OTEÉ

25 Anuro saltador.

RANA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.