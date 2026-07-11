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Las respuestas al crucigrama del sábado 11 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Espacio para ver largometrajes.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "'___ hoy nuestro pan de cada día...'", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Valioso, pero poco accesible.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Extenúa tras mucho trabajo.
CANSA
6 Sonriente aun en silencio.
RISUEÑA
8 Tonta por naturaleza o acto.
MENTECATA
10 Profesional que estudia los fenómenos atmosféricos.
METEORÓLOGO
12 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.
CTI
13 Rapero del álbum 'Illmatic'.
NAS
14 Flor heráldica.
LIS
15 Valioso, pero poco accesible.
CARO
17 Deporte con jinetes.
POLO
18 Actuar en Hollywood.
ACT
20 Perro.
CAN
21 Península del este de Asia.
COREA
23 Sensación de quemazón.
ARDOR
26 Percibías el aroma.
OLÍAS
27 Divida en porciones.
PARTA
28 Herramienta de albañil.
LLANA
29 Transportan, acercan.
TRAEN
30 '___ hoy nuestro pan de cada día...'
DANOS
31 La acrobacia realizada con un avión.
AÉREA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Espacio para ver largometrajes.
CINE
2 ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo.
ASTON
3 La mujer del hijo.
NUERA
4 Carentes de agua o jugo.
SECOS
5 Anual (desus.).
AÑAL
6 Quitarían.
RETIRARÍAN
7 Causar aturdimiento.
ATOLONDRAR
8 Empresa propietaria de WhatsApp.
META
9 Veloz y suelto de movimientos.
ÁGIL
10 1.200 en la era romana.
MCC
11 Polar o pardo, por ejemplo.
OSÓ
16 Mayor que un mar.
OCÉANO
17 Interrumpiré el movimiento.
PARARÉ
19 Impuestos sobre bienes.
TASAS
20 Recibe una señal.
CAPTA
21 'Hot N ___', canción de Katy Perry.
COLD
22 Vasija del chef.
OLLA
24 Observé desde lejos.
OTEÉ
25 Anuro saltador.
RANA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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