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Las respuestas al crucigrama del sábado 16 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Presencia de agua en el ambiente”
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El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Poner aderezos", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Impactos negativos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Poner aderezos
ORNAR
6 Corpulentos
GRUESOS
8 Con población establecida (pl.)
HABITADOS
10 Pasan a un tono más agudo (Mús.)
SUBEN
11 Impactos negativos
DAÑOS
13 Descuidada
OMISA
14 Dijese sus plegarias
ORASE
15 Nom ___: capital de Camboya
PEN
16 Regalen
DEN
17 Puerto de Ucrania
ODESA
20 Recibí con los brazos abiertos
ACOGÍ
22 A ___: de vez en cuando
RATOS
23 Que se difunde masivamente por Internet
VIRAL
24 Demarcar, acotar
DELIMITAR
26 Pasos hacia afuera
SALIDAS
27 Aposento grande para fiestas
SALÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Esferas celestes
ORBES
2 Pérdida grande de fortuna
RUINA
3 threads.___ (red social)
NET
4 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha
ASADO
5 Grabar (la película)
RODAR
6 Salas pequeñas para estudiar
GABINETES
7 Que tienen grandes aspiraciones (fem.)
SOÑADORAS
8 Presencia de agua en el ambiente
HUMEDAD
9 Mitigar las turbaciones
SOSEGAR
10 Estado de sueño profundo
SOPOR
12 Relativo a la vejez
SENIL
18 Alejadas de otras personas
SOLAS
19 Da refugio, protege
ASILA
20 Ansioso
ÁVIDO
21 Mencionan
CITAN
25 10³
MIL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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