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Las respuestas al crucigrama del sábado 16 de mayo

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Presencia de agua en el ambiente”

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Las respuestas al crucigrama del sábado 16 de mayo
Las respuestas al crucigrama del sábado 16 de mayo

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Poner aderezos", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Impactos negativos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Poner aderezos

ORNAR

6 Corpulentos

GRUESOS

8 Con población establecida (pl.)

HABITADOS

10 Pasan a un tono más agudo (Mús.)

SUBEN

11 Impactos negativos

DAÑOS

13 Descuidada

OMISA

14 Dijese sus plegarias

ORASE

15 Nom ___: capital de Camboya

PEN

16 Regalen

DEN

17 Puerto de Ucrania

ODESA

20 Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

22 A ___: de vez en cuando

RATOS

23 Que se difunde masivamente por Internet

VIRAL

24 Demarcar, acotar

DELIMITAR

26 Pasos hacia afuera

SALIDAS

27 Aposento grande para fiestas

SALÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Esferas celestes

ORBES

2 Pérdida grande de fortuna

RUINA

3 threads.___ (red social)

NET

4 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha

ASADO

5 Grabar (la película)

RODAR

6 Salas pequeñas para estudiar

GABINETES

7 Que tienen grandes aspiraciones (fem.)

SOÑADORAS

8 Presencia de agua en el ambiente

HUMEDAD

9 Mitigar las turbaciones

SOSEGAR

10 Estado de sueño profundo

SOPOR

12 Relativo a la vejez

SENIL

18 Alejadas de otras personas

SOLAS

19 Da refugio, protege

ASILA

20 Ansioso

ÁVIDO

21 Mencionan

CITAN

25 10³

MIL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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