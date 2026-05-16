Las respuestas al crucigrama del sábado 16 de mayo

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Poner aderezos", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Impactos negativos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Poner aderezos

ORNAR

6 Corpulentos

GRUESOS

8 Con población establecida (pl.)

HABITADOS

10 Pasan a un tono más agudo (Mús.)

SUBEN

11 Impactos negativos

DAÑOS

13 Descuidada

OMISA

14 Dijese sus plegarias

ORASE

15 Nom ___: capital de Camboya

PEN

16 Regalen

DEN

17 Puerto de Ucrania

ODESA

20 Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

22 A ___: de vez en cuando

RATOS

23 Que se difunde masivamente por Internet

VIRAL

24 Demarcar, acotar

DELIMITAR

26 Pasos hacia afuera

SALIDAS

27 Aposento grande para fiestas

SALÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Esferas celestes

ORBES

2 Pérdida grande de fortuna

RUINA

3 threads.___ (red social)

NET

4 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha

ASADO

5 Grabar (la película)

RODAR

6 Salas pequeñas para estudiar

GABINETES

7 Que tienen grandes aspiraciones (fem.)

SOÑADORAS

8 Presencia de agua en el ambiente

HUMEDAD

9 Mitigar las turbaciones

SOSEGAR

10 Estado de sueño profundo

SOPOR

12 Relativo a la vejez

SENIL

18 Alejadas de otras personas

SOLAS

19 Da refugio, protege

ASILA

20 Ansioso

ÁVIDO

21 Mencionan

CITAN

25 10³

MIL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.