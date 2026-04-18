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Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Actual nombre de Persia”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Agarra con la mano", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "___ día: en una fecha futura no determinada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Embarcaciones con velas y sin remos
NAVES
6 Hueso del muslo
FÉMUR
11 Agarra con la mano
APAÑA
12 Comunica, informa
AVISA
13 Moneda oficial de Costa Rica
COLÓN
14 Acepten la derrota
CEDAN
15 Opción de cerveza en un pub inglés
ALE
16 Sometida a un tratamiento quirúrgico
OPERADA
18 Como el tejido que necesita de remiendo
ROTO
20 Capital de Grecia
ATENAS
21 "No le pidas ___ al olmo"
PERAS
23 Sucesión de eslabones unidos unos a otros
CADENA
26 Cubrió
TAPÓ
30 "Ya es posible" (2 palabras)
AHORA SÍ
32 "___ It Be", canción de los Beatles
LET
33 Colocan algo
PONEN
34 Estar vigente
REGIR
36 Variedad de cuarzo translúcido
ÁGATA
37 Que no ha comido
AYUNO
38 Áreas geográficas
ZONAS
39 Chiquillos
NENES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sustancia dura y blanca, utilizase para hacer botones
NÁCAR
2 Hermano gemelo de Artemisa
APOLO
3 J de la baraja francesa
VALET
4 Sufijo utilizado con las palabras "Brasil" y "hogar"
EÑO
5 Con buena salud
SANO
6 Cada una de las caras de un poliedro
FACETA
7 Monte entre Tíbet y Nepal
EVEREST
8 Mensuren
MIDAN
9 Que ya ha sido empleada
USADA
10 "Cuando las ___ críen pelos"
RANAS
17 Cesas el movimiento
PARAS
19 Obra de teatro musical
OPERETA
22 ___ rojas: las estrellas más comunes de la Vía Láctea
ENANAS
23 Con la preparación necesaria
CAPAZ
24 Dificultad en la respiración
AHOGO
25 Dan, regalan
DONAN
27 ___ día: en una fecha futura no determinada
ALGÚN
28 Ordené el cabello
PEINÉ
29 Unos diferentes
OTROS
31 Actual nombre de Persia
IRÁN
35 Ojo en Ohio
EYE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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