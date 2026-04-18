Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de abril

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Agarra con la mano", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "___ día: en una fecha futura no determinada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Embarcaciones con velas y sin remos

NAVES

6 Hueso del muslo

FÉMUR

11 Agarra con la mano

APAÑA

12 Comunica, informa

AVISA

13 Moneda oficial de Costa Rica

COLÓN

14 Acepten la derrota

CEDAN

15 Opción de cerveza en un pub inglés

ALE

16 Sometida a un tratamiento quirúrgico

OPERADA

18 Como el tejido que necesita de remiendo

ROTO

20 Capital de Grecia

ATENAS

21 "No le pidas ___ al olmo"

PERAS

23 Sucesión de eslabones unidos unos a otros

CADENA

26 Cubrió

TAPÓ

30 "Ya es posible" (2 palabras)

AHORA SÍ

32 "___ It Be", canción de los Beatles

LET

33 Colocan algo

PONEN

34 Estar vigente

REGIR

36 Variedad de cuarzo translúcido

ÁGATA

37 Que no ha comido

AYUNO

38 Áreas geográficas

ZONAS

39 Chiquillos

NENES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sustancia dura y blanca, utilizase para hacer botones

NÁCAR

2 Hermano gemelo de Artemisa

APOLO

3 J de la baraja francesa

VALET

4 Sufijo utilizado con las palabras "Brasil" y "hogar"

EÑO

5 Con buena salud

SANO

6 Cada una de las caras de un poliedro

FACETA

7 Monte entre Tíbet y Nepal

EVEREST

8 Mensuren

MIDAN

9 Que ya ha sido empleada

USADA

10 "Cuando las ___ críen pelos"

RANAS

17 Cesas el movimiento

PARAS

19 Obra de teatro musical

OPERETA

22 ___ rojas: las estrellas más comunes de la Vía Láctea

ENANAS

23 Con la preparación necesaria

CAPAZ

24 Dificultad en la respiración

AHOGO

25 Dan, regalan

DONAN

27 ___ día: en una fecha futura no determinada

ALGÚN

28 Ordené el cabello

PEINÉ

29 Unos diferentes

OTROS

31 Actual nombre de Persia

IRÁN

35 Ojo en Ohio

EYE

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.