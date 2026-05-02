Las respuestas al crucigrama del sábado 2 de mayo

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Sin un brazo o una mano", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Recibido (ganancias)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Lugares para tomar cócteles

BARES

6 Aparato para identificar la presencia de objetos

RADAR

11 Íntegra

ILESA

12 Conforme la moral

ÉTICO

13 Quitan

SACAN

14 Burla para hacer reír

BROMA

15 En un ___: en un instante

TRIS

16 Partes de un texto

FRASES

17 Letra de molde

EME

18 País al norte de Camboya

LAOS

19 Personas que manejan vehículos

CONDUCTORES

24 En el ___: de inmediato

ACTO

25 Letra que simboliza el flúor

EFE

26 Sujeto con cuerdas

AMARRO

29 Alejarse rápidamente por miedo

HUIR

30 Golpeaba

BATÍA

31 Sin un brazo o una mano

MANCO

32 Pan en inglés

BREAD

33 Superficies

ÁREAS

34 Convino un sonido con otro

ASONÓ

35 Palabra que puede anteceder "llamas" y "cohetes"

LANZA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Filete de carne de vacuno

BISTEC

2 Preocupó

ALARMÓ

3 No hace tanto

RECIÉN

4 Aquellas no

ESAS

5 ___ Petersburgo: ciudad y puerto de Rusia

SAN

6 Refloreció

REBROTÓ

7 Falta de desarrollo en la civilización

ATRASO

8 Ser eterno y omnipotente

DIOS

9 Marca de productos en los dibujos animados del Correcaminos y el Coyote

ACME

10 Desgastes con los dientes

ROAS

16 De ___: locución latina que se opone a "de iure"

FACTO

18 Recibido (ganancias)

LUCRADO

20 Pondrían en manos de alguien

DARÍAN

21 Recogen

REÚNEN

22 Que logra hacer efectivo un propósito

EFICAZ

23 Similar al suero (fem.)

SEROSA

26 Banda de la canción "Dancing Queen"

ABBA

27 Bruno ___, cantante de "Leave The Door Open"

MARS

28 Persona que niega la existencia de Dios

ATEO

29 Producirá

HARÁ

31 Daño material o moral

MAL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.