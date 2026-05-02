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Las respuestas al crucigrama del sábado 2 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sin un brazo o una mano”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Sin un brazo o una mano", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Recibido (ganancias)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Lugares para tomar cócteles
BARES
6 Aparato para identificar la presencia de objetos
RADAR
11 Íntegra
ILESA
12 Conforme la moral
ÉTICO
13 Quitan
SACAN
14 Burla para hacer reír
BROMA
15 En un ___: en un instante
TRIS
16 Partes de un texto
FRASES
17 Letra de molde
EME
18 País al norte de Camboya
LAOS
19 Personas que manejan vehículos
CONDUCTORES
24 En el ___: de inmediato
ACTO
25 Letra que simboliza el flúor
EFE
26 Sujeto con cuerdas
AMARRO
29 Alejarse rápidamente por miedo
HUIR
30 Golpeaba
BATÍA
31 Sin un brazo o una mano
MANCO
32 Pan en inglés
BREAD
33 Superficies
ÁREAS
34 Convino un sonido con otro
ASONÓ
35 Palabra que puede anteceder "llamas" y "cohetes"
LANZA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Filete de carne de vacuno
BISTEC
2 Preocupó
ALARMÓ
3 No hace tanto
RECIÉN
4 Aquellas no
ESAS
5 ___ Petersburgo: ciudad y puerto de Rusia
SAN
6 Refloreció
REBROTÓ
7 Falta de desarrollo en la civilización
ATRASO
8 Ser eterno y omnipotente
DIOS
9 Marca de productos en los dibujos animados del Correcaminos y el Coyote
ACME
10 Desgastes con los dientes
ROAS
16 De ___: locución latina que se opone a "de iure"
FACTO
18 Recibido (ganancias)
LUCRADO
20 Pondrían en manos de alguien
DARÍAN
21 Recogen
REÚNEN
22 Que logra hacer efectivo un propósito
EFICAZ
23 Similar al suero (fem.)
SEROSA
26 Banda de la canción "Dancing Queen"
ABBA
27 Bruno ___, cantante de "Leave The Door Open"
MARS
28 Persona que niega la existencia de Dios
ATEO
29 Producirá
HARÁ
31 Daño material o moral
MAL
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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