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Las respuestas al crucigrama del sábado 21 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Torre de ___: edificación bíblica”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Senectud", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Estado de madurez". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Torre de ___: edificación bíblica
BABEL
6 Neruda escribió muchas
ODAS
10 Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
11 Gloriosa, grandiosa
ÉPICA
12 Intentó encontrar
BUSCÓ
13 Senectud
VEJEZ
14 "Es decir" (2 palabras)
O SEA
15 Como el pájaro que canta
CANORO
16 Libidinoso, lascivo
SENSUAL
18 Persona ___ grata
NON
19 Disco de larga duración
ALBUM
21 ___ Paulo: ciudad más poblada de Brasil
SÃO
24 Producidos
CREADOS
28 Pone en práctica
EMPLEA
30 ___ anillo al dedo: a la medida
COMO
31 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro
CITAR
32 Tipo de arma en la bandera de Mozambique
FUSIL
33 Variedad de cuarzo translúcido
ÁGATA
34 Minoría selecta y destacada en una actividad
ELITE
35 Animal como Pepe, meme de internet
RANA
36 Banda de "Wonderwall"
OASIS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tontos, imbéciles
BOBOS
2 Fui más allá de lo permitido
ABUSÉ
3 Toquen con los labios
BESEN
4 Con poca cantidad (fem.)
ESCASA
5 Lengua de un país de Asia
LAO
6 Abierto en inglés
OPEN
7 Ciudad de Francia, en la región de Borgoña
DIJON
8 Material de cables y herramientas
ACERO
9 Estado de madurez
SAZÓN
11 Estimé, califiqué
EVALUÉ
15 Mamífero de cuernos huecos
CABRA
17 Lesión que tarda en cicatrizar
ÚLCERA
20 Mancha (poét.)
MACULA
21 Perder su verdor (la planta)
SECAR
22 Mujer con quien se crea un lazo de confianza
AMIGA
23 Escogen entre varias opciones
OPTAN
25 Cantidad exacta de un medicamento
DOSIS
26 Suprimí
OMITÍ
27 Billetes y monedas en circulación en Perú
SOLES
29 Como sardinas en ___: apretados
LATA
32 Que causa aversión (fig.)
FEO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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