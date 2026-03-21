Las respuestas al crucigrama del sábado 21 de marzo

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Senectud", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Estado de madurez". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Torre de ___: edificación bíblica

BABEL

6 Neruda escribió muchas

ODAS

10 Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

11 Gloriosa, grandiosa

ÉPICA

12 Intentó encontrar

BUSCÓ

13 Senectud

VEJEZ

14 "Es decir" (2 palabras)

O SEA

15 Como el pájaro que canta

CANORO

16 Libidinoso, lascivo

SENSUAL

18 Persona ___ grata

NON

19 Disco de larga duración

ALBUM

21 ___ Paulo: ciudad más poblada de Brasil

SÃO

24 Producidos

CREADOS

28 Pone en práctica

EMPLEA

30 ___ anillo al dedo: a la medida

COMO

31 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro

CITAR

32 Tipo de arma en la bandera de Mozambique

FUSIL

33 Variedad de cuarzo translúcido

ÁGATA

34 Minoría selecta y destacada en una actividad

ELITE

35 Animal como Pepe, meme de internet

RANA

36 Banda de "Wonderwall"

OASIS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tontos, imbéciles

BOBOS

2 Fui más allá de lo permitido

ABUSÉ

3 Toquen con los labios

BESEN

4 Con poca cantidad (fem.)

ESCASA

5 Lengua de un país de Asia

LAO

6 Abierto en inglés

OPEN

7 Ciudad de Francia, en la región de Borgoña

DIJON

8 Material de cables y herramientas

ACERO

9 Estado de madurez

SAZÓN

11 Estimé, califiqué

EVALUÉ

15 Mamífero de cuernos huecos

CABRA

17 Lesión que tarda en cicatrizar

ÚLCERA

20 Mancha (poét.)

MACULA

21 Perder su verdor (la planta)

SECAR

22 Mujer con quien se crea un lazo de confianza

AMIGA

23 Escogen entre varias opciones

OPTAN

25 Cantidad exacta de un medicamento

DOSIS

26 Suprimí

OMITÍ

27 Billetes y monedas en circulación en Perú

SOLES

29 Como sardinas en ___: apretados

LATA

32 Que causa aversión (fig.)

FEO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.