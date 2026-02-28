Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 28 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Veneras, alabas.”
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Una cita célebre de algún autor.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "'Mañana ___ otro día'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Elementos de la vajilla sin asa.
VASOS
6 Se ___: se hace visible.
ASOMA
11 Reacción ante una ofensa.
ENOJO
12 Lo que se lanza sobre un tapete verde.
DADOS
13 Hijo concebido por fecundación externa (2 palabras).
NIÑO PROBETA
15 Actriz Thurman.
UMA
16 El pincel preferido de un grafitero.
AEROSOL
17 'Mañana ___ otro día'.
SERÁ
19 Cesará su movimiento más tarde.
PARARÁ
20 Una cita célebre de algún autor.
FRASE
22 Tenías la capacidad.
PODÍAS
25 El 'Sharif' que Hollywood nunca olvidará.
OMAR
29 Luces rojas en el tablero de mando.
ALERTAS
31 Organización con sede en Nueva York.
ONU
32 Como afirmaciones que han sido desacreditadas.
DESMENTIDAS
34 Aparato que localiza objetos a distancia.
RADAR
35 Función del estiércol en la agricultura ecológica.
ABONO
36 El lunes de los doce meses.
ENERO
37 Planas y lisas.
RASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Planeta con el nombre de la diosa romana del amor.
VENUS
2 Serie como 'Dragon Ball Z'.
ANIME
3 Crear escenarios imaginarios.
SOÑAR
4 Los cíclopes tenían solo uno.
OJO
5 ___ de letras, pasatiempo.
SOPA
6 Veneras, alabas.
ADORAS
7 Degustó la comida.
SABOREÓ
8 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.
ODESA
9 El corazón de un automóvil.
MOTOR
10 Cocínala a la parrilla
ÁSALA
14 Vuelven a examinar.
REPASAN
18 Dar por sentada una opinión.
AFIRMAR
21 Delincuente de poca monta.
RATERO
22 Título que se le da a un sacerdote o cura.
PADRE
23 Aceitan, engrasan.
OLEAN
24 Palabra que marca el comienzo de algo.
DESDE
26 Lo que se pierde cuando se pierde la paciencia.
MODOS
27 Ingrediente polémico de la pizza 'hawaiana'.
ANANÁ
28 Los ciudadanos de San Petersburgo.
RUSOS
30 __ Wars, serie de películas concebidas por George Lucas.
STAR
33 Andaba de acá para allá.
IBA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
