Las respuestas al crucigrama del sábado 28 de febrero

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Una cita célebre de algún autor.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "'Mañana ___ otro día'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Elementos de la vajilla sin asa.

VASOS

6 Se ___: se hace visible.

ASOMA

11 Reacción ante una ofensa.

ENOJO

12 Lo que se lanza sobre un tapete verde.

DADOS

13 Hijo concebido por fecundación externa (2 palabras).

NIÑO PROBETA

15 Actriz Thurman.

UMA

16 El pincel preferido de un grafitero.

AEROSOL

17 'Mañana ___ otro día'.

SERÁ

19 Cesará su movimiento más tarde.

PARARÁ

20 Una cita célebre de algún autor.

FRASE

22 Tenías la capacidad.

PODÍAS

25 El 'Sharif' que Hollywood nunca olvidará.

OMAR

29 Luces rojas en el tablero de mando.

ALERTAS

31 Organización con sede en Nueva York.

ONU

32 Como afirmaciones que han sido desacreditadas.

DESMENTIDAS

34 Aparato que localiza objetos a distancia.

RADAR

35 Función del estiércol en la agricultura ecológica.

ABONO

36 El lunes de los doce meses.

ENERO

37 Planas y lisas.

RASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Planeta con el nombre de la diosa romana del amor.

VENUS

2 Serie como 'Dragon Ball Z'.

ANIME

3 Crear escenarios imaginarios.

SOÑAR

4 Los cíclopes tenían solo uno.

OJO

5 ___ de letras, pasatiempo.

SOPA

6 Veneras, alabas.

ADORAS

7 Degustó la comida.

SABOREÓ

8 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.

ODESA

9 El corazón de un automóvil.

MOTOR

10 Cocínala a la parrilla

ÁSALA

14 Vuelven a examinar.

REPASAN

18 Dar por sentada una opinión.

AFIRMAR

21 Delincuente de poca monta.

RATERO

22 Título que se le da a un sacerdote o cura.

PADRE

23 Aceitan, engrasan.

OLEAN

24 Palabra que marca el comienzo de algo.

DESDE

26 Lo que se pierde cuando se pierde la paciencia.

MODOS

27 Ingrediente polémico de la pizza 'hawaiana'.

ANANÁ

28 Los ciudadanos de San Petersburgo.

RUSOS

30 __ Wars, serie de películas concebidas por George Lucas.

STAR

33 Andaba de acá para allá.

IBA

