Las respuestas al crucigrama del sábado 30 de mayo

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Diga", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Continúes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Traer al mundo

PARIR

6 Analice los pros y contras

PESE

10 Admite

ASUME

11 Relativo al satélite natural de la Tierra

LUNAR

12 Quebré

ROMPÍ

13 ___ ego: el "otro yo"

ALTER

14 ___ vera, planta suculenta

ÁLOE

15 ___ de Alcalá, monumento de Madrid

PUERTA

16 Rifar

SORTEAR

18 Oreja en inglés

EAR

19 Entre ___ y yo: confidencialmente

USTED

21 1.150, en números romanos

MCL

24 Conmemora

CELEBRA

28 Características agradables de los vinos y de las flores

AROMAS

30 "___ It", canción de Michael Jackson

BEAT

31 Continúes

SIGAS

32 Diga

HABLE

33 Con exceso de algo

HARTO

34 Personaje casado con Desdémona

OTELO

35 Región

ÁREA

36 Regiones

ZONAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Interrumpes el movimiento

PARAS

2 Exterminó sin piedad

ASOLÓ

3 Murmullo

RUMOR

4 Vehemencia, fuerza

ÍMPETU

5 Mostré alegría

REÍ

6 Bruñe

PULE

7 En medio de

ENTRE

8 Arma que se dispara con el arco

SAETA

9 No acertar

ERRAR

11 Arbusto de hojas verdes y aromáticas

LAUREL

15 Pastas de carne consumidas frías

PATÉS

17 Con poca cantidad

ESCASO

20 Discuto

DEBATO

21 "___ y el Oso", serie infantil

MASHA

22 Cuidar y educar a los hijos

CRIAR

23 Conseguí

LOGRÉ

25 Toman la leche

BEBEN

26 Desmenuza el queso

RALLA

27 Irreligiosos

ATEOS

29 Pie de una hierba

MATA

32 Herramienta para segar

HOZ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.