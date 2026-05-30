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Las respuestas al crucigrama del sábado 30 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Continúes”
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El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Diga", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Continúes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Traer al mundo
PARIR
6 Analice los pros y contras
PESE
10 Admite
ASUME
11 Relativo al satélite natural de la Tierra
LUNAR
12 Quebré
ROMPÍ
13 ___ ego: el "otro yo"
ALTER
14 ___ vera, planta suculenta
ÁLOE
15 ___ de Alcalá, monumento de Madrid
PUERTA
16 Rifar
SORTEAR
18 Oreja en inglés
EAR
19 Entre ___ y yo: confidencialmente
USTED
21 1.150, en números romanos
MCL
24 Conmemora
CELEBRA
28 Características agradables de los vinos y de las flores
AROMAS
30 "___ It", canción de Michael Jackson
BEAT
31 Continúes
SIGAS
32 Diga
HABLE
33 Con exceso de algo
HARTO
34 Personaje casado con Desdémona
OTELO
35 Región
ÁREA
36 Regiones
ZONAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Interrumpes el movimiento
PARAS
2 Exterminó sin piedad
ASOLÓ
3 Murmullo
RUMOR
4 Vehemencia, fuerza
ÍMPETU
5 Mostré alegría
REÍ
6 Bruñe
PULE
7 En medio de
ENTRE
8 Arma que se dispara con el arco
SAETA
9 No acertar
ERRAR
11 Arbusto de hojas verdes y aromáticas
LAUREL
15 Pastas de carne consumidas frías
PATÉS
17 Con poca cantidad
ESCASO
20 Discuto
DEBATO
21 "___ y el Oso", serie infantil
MASHA
22 Cuidar y educar a los hijos
CRIAR
23 Conseguí
LOGRÉ
25 Toman la leche
BEBEN
26 Desmenuza el queso
RALLA
27 Irreligiosos
ATEOS
29 Pie de una hierba
MATA
32 Herramienta para segar
HOZ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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