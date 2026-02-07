Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de febrero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Altura o nivel en una escala.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Nadie gana… ni pierde.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Engaño disfrazado de verdad.

FARSA

6 Esencia inmortal según creyentes.

ALMA

10 Serie de olas sucesivas y fuertes.

OLEADA

12 Estilo artístico ingenuo.

NAÍF

13 Expresión latina para lo supremo.

SUMMUM

14 Altura o nivel en una escala.

COTA

15 Poema lírico.

ODA

16 Hombre que se convierte en lobo.

LOBISÓN

18 Especie de flauta andina.

SIKU

20 Calle de un pueblo.

RÚA

21 Quien tiene domicilio fijo.

RESIDENTE

25 Baya típica de la vid.

UVA

26 Utensilio bélico o de caza.

ARMA

28 Caída aparatosa y dolorosa.

PORRAZO

32 Bebida típica boliviana.

API

33 Limpie e higienice.

ASEE

34 Poner a distancia.

ALEJAR

36 Rey trágico de Shakespeare.

LEAR

37 Vuelve a decir.

REPITE

38 Nocivo para la salud.

MALO

39 Idioma en Copenhague.

DANÉS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Zanjas profundas alrededor del castillo.

FOSOS

2 Referirse indirectamente.

ALUDIR

3 Adaptación moderna de un filme.

REMAKE

4 Tío del país de las barras y estrellas.

SAM

5 En Marruecos: asesor del cadí.

ADUL

6 Señora longeva.

ANCIANA

7 Estado de Asia, capital: Vientián.

LAOS

8 Relato legendario.

MITO

9 Determinación incansable.

AFÁN

11 Silenciar contra la voluntad.

AMORDAZAR

17 Interjección de resignación.

BUE

19 Financista sin compasión.

USURERO

22 Impuesto al valor agregado (sigla).

IVA

23 Ajetreo de vida diaria.

TRAJÍN

24 Nadie gana… ni pierde.

EMPATE

27 Vientos suaves.

AIRES

28 __ Beach, pueblo en Florida (EE. UU.).

PALM

29 Hecha de hueso.

ÓSEA

30 Auténtico, comprobable.

REAL

31 Olfatead.

OLED

35 Exclamación de sorpresa.

EPA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.