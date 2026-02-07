Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “__ Beach, pueblo en Florida (EE. UU.).”
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Altura o nivel en una escala.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Nadie gana… ni pierde.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Engaño disfrazado de verdad.
FARSA
6 Esencia inmortal según creyentes.
ALMA
10 Serie de olas sucesivas y fuertes.
OLEADA
12 Estilo artístico ingenuo.
NAÍF
13 Expresión latina para lo supremo.
SUMMUM
14 Altura o nivel en una escala.
COTA
15 Poema lírico.
ODA
16 Hombre que se convierte en lobo.
LOBISÓN
18 Especie de flauta andina.
SIKU
20 Calle de un pueblo.
RÚA
21 Quien tiene domicilio fijo.
RESIDENTE
25 Baya típica de la vid.
UVA
26 Utensilio bélico o de caza.
ARMA
28 Caída aparatosa y dolorosa.
PORRAZO
32 Bebida típica boliviana.
API
33 Limpie e higienice.
ASEE
34 Poner a distancia.
ALEJAR
36 Rey trágico de Shakespeare.
LEAR
37 Vuelve a decir.
REPITE
38 Nocivo para la salud.
MALO
39 Idioma en Copenhague.
DANÉS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Zanjas profundas alrededor del castillo.
FOSOS
2 Referirse indirectamente.
ALUDIR
3 Adaptación moderna de un filme.
REMAKE
4 Tío del país de las barras y estrellas.
SAM
5 En Marruecos: asesor del cadí.
ADUL
6 Señora longeva.
ANCIANA
7 Estado de Asia, capital: Vientián.
LAOS
8 Relato legendario.
MITO
9 Determinación incansable.
AFÁN
11 Silenciar contra la voluntad.
AMORDAZAR
17 Interjección de resignación.
BUE
19 Financista sin compasión.
USURERO
22 Impuesto al valor agregado (sigla).
IVA
23 Ajetreo de vida diaria.
TRAJÍN
24 Nadie gana… ni pierde.
EMPATE
27 Vientos suaves.
AIRES
28 __ Beach, pueblo en Florida (EE. UU.).
PALM
29 Hecha de hueso.
ÓSEA
30 Auténtico, comprobable.
REAL
31 Olfatead.
OLED
35 Exclamación de sorpresa.
EPA
