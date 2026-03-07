Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sufijo para crear el grado superlativo (fem.)”
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Tumbo, derribo", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Necesitar, faltar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ metal: género de Iron Maiden
HEAVY
6 Pagar los gastos
COSTEAR
8 Satisfechas con la situación
CONTENTAS
10 Lenta
TARDA
11 Abandonar, desistir
CEDER
13 No aciertan
ERRAN
14 Sufijo para crear el grado superlativo (fem.)
ÍSIMA
15 Signo para los nacidos en el inicio de agosto
LEO
16 Prefijo con "género" o "jordano"
CIS
17 Lluvia ___, problema ambiental
ÁCIDA
20 Tumbo, derribo
ABATO
22 Utilizar medicamentos para calmar
SEDAR
23 Estilos adoptados por la gente
MODAS
24 Clasificados con etiquetas
ROTULADOS
26 Conocidas por muchos
SABIDAS
27 Anfibios que croan en charcos
SAPOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Arma antigua para lanzar piedras
HONDA
2 Se encuentran en un lugar
ESTÁN
3 Junté, uní
ATÉ
4 Derroté a un oponente
VENCÍ
5 Embarcaciones de lujo
YATES
6 Carcomidos
CORROÍDOS
7 Establecidos permanentemente
RADICADOS
8 Necesitar, faltar
CARECER
9 Hebreos, judíos
SEMITAS
10 Materiales de las cortinas
TELAS
12 Planos y lisos
RASOS
18 Adías, fechas
DATAS
19 Destino turístico caribeño
ARUBA
20 Adorado, apreciado
AMADO
21 ___ de oro: quincuagésimo aniversario de un acontecimiento
BODAS
25 Parte de la "mouth"
LIP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
