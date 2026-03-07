Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de marzo

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Tumbo, derribo", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Necesitar, faltar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ metal: género de Iron Maiden

HEAVY

6 Pagar los gastos

COSTEAR

8 Satisfechas con la situación

CONTENTAS

10 Lenta

TARDA

11 Abandonar, desistir

CEDER

13 No aciertan

ERRAN

14 Sufijo para crear el grado superlativo (fem.)

ÍSIMA

15 Signo para los nacidos en el inicio de agosto

LEO

16 Prefijo con "género" o "jordano"

CIS

17 Lluvia ___, problema ambiental

ÁCIDA

20 Tumbo, derribo

ABATO

22 Utilizar medicamentos para calmar

SEDAR

23 Estilos adoptados por la gente

MODAS

24 Clasificados con etiquetas

ROTULADOS

26 Conocidas por muchos

SABIDAS

27 Anfibios que croan en charcos

SAPOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Arma antigua para lanzar piedras

HONDA

2 Se encuentran en un lugar

ESTÁN

3 Junté, uní

ATÉ

4 Derroté a un oponente

VENCÍ

5 Embarcaciones de lujo

YATES

6 Carcomidos

CORROÍDOS

7 Establecidos permanentemente

RADICADOS

8 Necesitar, faltar

CARECER

9 Hebreos, judíos

SEMITAS

10 Materiales de las cortinas

TELAS

12 Planos y lisos

RASOS

18 Adías, fechas

DATAS

19 Destino turístico caribeño

ARUBA

20 Adorado, apreciado

AMADO

21 ___ de oro: quincuagésimo aniversario de un acontecimiento

BODAS

25 Parte de la "mouth"

LIP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.