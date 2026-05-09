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Las respuestas al crucigrama del sábado 9 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Un parásito de animales y plantas”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Opción de cerveza en un pub inglés", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en ""___: el octavo pasajero", película de 1979". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Costales
SACOS
6 Institución en que se realizan transacciones comerciales
BOLSA
11 Realiza una embestida
ATACA
12 "___: el octavo pasajero", película de 1979
ALIEN
13 Refutada en su opinión
CONTRARIADA
15 Forma de algunos piercings
ARO
16 Contentan
AGRADAN
17 Inculpadas de un crimen
REAS
19 Nacida en la capital italiana
ROMANA
20 Por si ___: por si llega a ocurrir algo
ACASO
22 Sujetaban con cuerdas
ATABAN
25 Correo electrónico no solicitado
SPAM
29 Anfiteatro construido en el siglo I
COLISEO
31 Opción de cerveza en un pub inglés
ALE
32 Profesión de Berta en "Dos hombres y medio" (3 palabras)
AMA DE LLAVES
34 Capital de Marruecos
RABAT
35 Sirva de refugio
ACOJA
36 Se lanzase sin miedo
OSASE
37 ___ humanos: personas
SERES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Quitar de adentro
SACAR
2 Tapone, obstruya
ATORE
3 Embarcación semejante al cayuco
CANOA
4 Mes después de set.
OCT
5 Mujer estéril que dio a luz en la vejez, según la Biblia
SARA
6 Granillos que salen en el rostro
BARROS
7 Percibíamos el aroma
OLÍAMOS
8 Muy ocupada
LIADA
9 Modelo de automóvil
SEDÁN
10 Fruta con una corona de hojas verdes
ANANÁ
14 Al por mayor (2 palabras)
A GRANEL
18 Conocidas por muchos
SABIDAS
21 Formato de grabación desarrollado por Philips
CASETE
22 Un parásito de animales y plantas
ÁCARO
23 Agarras con la mano
TOMAS
24 Venera
ALABA
26 Reacción de miedo incontrolable
PAVOR
27 Reduje la proximidad
ALEJÉ
28 Muebles con tablero y patas
MESAS
30 Subidas y bajadas del mar
OLAS
33 Punto del tenis o del vóley
ACE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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