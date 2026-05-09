Las respuestas al crucigrama del sábado 9 de mayo

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Opción de cerveza en un pub inglés", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en ""___: el octavo pasajero", película de 1979". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Costales

SACOS

6 Institución en que se realizan transacciones comerciales

BOLSA

11 Realiza una embestida

ATACA

12 "___: el octavo pasajero", película de 1979

ALIEN

13 Refutada en su opinión

CONTRARIADA

15 Forma de algunos piercings

ARO

16 Contentan

AGRADAN

17 Inculpadas de un crimen

REAS

19 Nacida en la capital italiana

ROMANA

20 Por si ___: por si llega a ocurrir algo

ACASO

22 Sujetaban con cuerdas

ATABAN

25 Correo electrónico no solicitado

SPAM

29 Anfiteatro construido en el siglo I

COLISEO

31 Opción de cerveza en un pub inglés

ALE

32 Profesión de Berta en "Dos hombres y medio" (3 palabras)

AMA DE LLAVES

34 Capital de Marruecos

RABAT

35 Sirva de refugio

ACOJA

36 Se lanzase sin miedo

OSASE

37 ___ humanos: personas

SERES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Quitar de adentro

SACAR

2 Tapone, obstruya

ATORE

3 Embarcación semejante al cayuco

CANOA

4 Mes después de set.

OCT

5 Mujer estéril que dio a luz en la vejez, según la Biblia

SARA

6 Granillos que salen en el rostro

BARROS

7 Percibíamos el aroma

OLÍAMOS

8 Muy ocupada

LIADA

9 Modelo de automóvil

SEDÁN

10 Fruta con una corona de hojas verdes

ANANÁ

14 Al por mayor (2 palabras)

A GRANEL

18 Conocidas por muchos

SABIDAS

21 Formato de grabación desarrollado por Philips

CASETE

22 Un parásito de animales y plantas

ÁCARO

23 Agarras con la mano

TOMAS

24 Venera

ALABA

26 Reacción de miedo incontrolable

PAVOR

27 Reduje la proximidad

ALEJÉ

28 Muebles con tablero y patas

MESAS

30 Subidas y bajadas del mar

OLAS

33 Punto del tenis o del vóley

ACE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.