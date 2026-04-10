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Las respuestas al crucigrama del viernes 10 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Final de la partida de ajedrez”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Que no trabaja (fem.)", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Apéndices del kiwi". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Inclinación natural hacia el bien
BONDAD
7 Peso del continente de una mercancía
TARA
11 Una muestra de vanidad
ALARDE
12 Hijo de Adán, según la Biblia
ABEL
13 Volvía a edificar
RECONSTRUÍA
15 Hermano de 12-Horizontal
CAÍN
16 Litigios judiciales
CAUSAS
17 Anillo grande del juego de la argolla
ARO
18 Partes de una camisa
MANGAS
19 Color aplicado como base
FONDO
20 Que no trabaja (fem.)
OCIOSA
22 ___ Farrow, actriz estadounidense
MIA
25 Conducirá
TRAERÁ
26 Marca de notebooks
DELL
27 Magnificencia
ESPLENDIDEZ
29 Final de la partida de ajedrez
MATE
30 Cómico (2 palabras)
DE RISA
31 Encargados de custodiar niños
AYOS
32 Percibirán el aroma
OLERÁN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Transporte acuático de pescadores
BARCA
2 Aceitar, engrasar
OLEAR
3 Surgió a la vida
NACIÓ
4 Aeronave no tripulada
DRON
5 Ácido que contiene la información genética (sigla)
ADN
6 Reposando
DESCANSANDO
7 Trozo de madera o pan
TARUGO
8 Aprovecha, explota
ABUSA
9 Soltabas carcajadas
REÍAS
10 Apéndices del kiwi
ALAS
14 Turno de trabajo
TANDA
18 Demi ___, actuó en "Striptease"
MOORE
19 Que mantienen la palabra
FIELES
20 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia
ORSAY
21 Recibió (las ondas)
CAPTÓ
22 Utilizar la cinta métrica
MEDIR
23 Íntegra
ILESA
24 Mueven hacia arriba
ALZAN
25 Asunto de un discurso
TEMA
26 Hablaré
DIRÉ
28 Teoría ___ caos
DEL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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