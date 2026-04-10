Las respuestas al crucigrama del viernes 10 de abril

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Que no trabaja (fem.)", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Apéndices del kiwi". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Inclinación natural hacia el bien

BONDAD

7 Peso del continente de una mercancía

TARA

11 Una muestra de vanidad

ALARDE

12 Hijo de Adán, según la Biblia

ABEL

13 Volvía a edificar

RECONSTRUÍA

15 Hermano de 12-Horizontal

CAÍN

16 Litigios judiciales

CAUSAS

17 Anillo grande del juego de la argolla

ARO

18 Partes de una camisa

MANGAS

19 Color aplicado como base

FONDO

20 Que no trabaja (fem.)

OCIOSA

22 ___ Farrow, actriz estadounidense

MIA

25 Conducirá

TRAERÁ

26 Marca de notebooks

DELL

27 Magnificencia

ESPLENDIDEZ

29 Final de la partida de ajedrez

MATE

30 Cómico (2 palabras)

DE RISA

31 Encargados de custodiar niños

AYOS

32 Percibirán el aroma

OLERÁN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Transporte acuático de pescadores

BARCA

2 Aceitar, engrasar

OLEAR

3 Surgió a la vida

NACIÓ

4 Aeronave no tripulada

DRON

5 Ácido que contiene la información genética (sigla)

ADN

6 Reposando

DESCANSANDO

7 Trozo de madera o pan

TARUGO

8 Aprovecha, explota

ABUSA

9 Soltabas carcajadas

REÍAS

10 Apéndices del kiwi

ALAS

14 Turno de trabajo

TANDA

18 Demi ___, actuó en "Striptease"

MOORE

19 Que mantienen la palabra

FIELES

20 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia

ORSAY

21 Recibió (las ondas)

CAPTÓ

22 Utilizar la cinta métrica

MEDIR

23 Íntegra

ILESA

24 Mueven hacia arriba

ALZAN

25 Asunto de un discurso

TEMA

26 Hablaré

DIRÉ

28 Teoría ___ caos

DEL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.