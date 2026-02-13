Las respuestas al crucigrama del viernes 13 de febrero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Bahía de reducida dimensión.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Elegante y distinguida.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Guía educativo o académico.

TUTOR

6 Palabra inglesa para 'estrella'.

STAR

10 Montará o ensamblará.

ARMARA

11 Apremia, acucia.

URGE

12 Día de reposo... según Moisés.

SABBAT

13 Alto forzoso en la producción.

PARO

14 Bahía de reducida dimensión.

ABRA

15 Optimistas con exceso de fe.

ILUSOS

17 Daga usada en Kobudo.

SAI

18 Letras 'F'.

EFES

19 Hechicera que lee el destino.

SORTÍLEGA

23 Prefijo griego: hinchazón

ONCO

24 Dignatario o jefe militar otomano.

AGA

26 Vasco Núñez de ___, explorador que vio el Pacífico.

BALBOA

29 Gemelo fabricado en laboratorio.

CLON

30 Hendidura para un botón.

OJAL

31 Expande, ya sea pupila o plazo.

DILATA

33 Reciba lo que se le da.

TOME

34 Relativas a las ovejas lanudas.

OVINAS

35 Los que señalas.

ESOS

36 Platos que se toman con cuchara.

SOPAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Barreras al progreso.

TRABAS

2 Cubierto de penumbra.

UMBRÍO

3 Hueso usado en juegos rurales.

TABA

4 Pide con fe.

ORA

5 Aprobados de forma definitiva.

RATIFICADOS

6 Intuí sin pruebas.

SUPUSE

7 Después de.

TRAS

8 Prefijo de agricultura.

AGRO

9 Reclusos en prisión.

REOS

10 Salientes para asir.

ASAS

16 Simple o atontado.

LELO

18 Prefijo griego: raza, pueblo.

ETNO

20 Árboles que simbolizan la fortaleza.

ROBLES

21 Elegante y distinguida.

GALANA

22 Dejas sin energía… o sin stock.

AGOTAS

25 Ante él fue llevado Jesús.

ANAS

26 Pequeña embarcación.

BOTE

27 Bulbos con fama anti-vampiros.

AJOS

28 Pruebo con la lengua.

LAMO

29 Pequeño, metálico y funcional.

CLIP

32 __ Andric, escritor yugoslavo.

IVO

