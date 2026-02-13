Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 13 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Optimistas con exceso de fe.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Bahía de reducida dimensión.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Elegante y distinguida.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Guía educativo o académico.
TUTOR
6 Palabra inglesa para 'estrella'.
STAR
10 Montará o ensamblará.
ARMARA
11 Apremia, acucia.
URGE
12 Día de reposo... según Moisés.
SABBAT
13 Alto forzoso en la producción.
PARO
14 Bahía de reducida dimensión.
ABRA
15 Optimistas con exceso de fe.
ILUSOS
17 Daga usada en Kobudo.
SAI
18 Letras 'F'.
EFES
19 Hechicera que lee el destino.
SORTÍLEGA
23 Prefijo griego: hinchazón
ONCO
24 Dignatario o jefe militar otomano.
AGA
26 Vasco Núñez de ___, explorador que vio el Pacífico.
BALBOA
29 Gemelo fabricado en laboratorio.
CLON
30 Hendidura para un botón.
OJAL
31 Expande, ya sea pupila o plazo.
DILATA
33 Reciba lo que se le da.
TOME
34 Relativas a las ovejas lanudas.
OVINAS
35 Los que señalas.
ESOS
36 Platos que se toman con cuchara.
SOPAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Barreras al progreso.
TRABAS
2 Cubierto de penumbra.
UMBRÍO
3 Hueso usado en juegos rurales.
TABA
4 Pide con fe.
ORA
5 Aprobados de forma definitiva.
RATIFICADOS
6 Intuí sin pruebas.
SUPUSE
7 Después de.
TRAS
8 Prefijo de agricultura.
AGRO
9 Reclusos en prisión.
REOS
10 Salientes para asir.
ASAS
16 Simple o atontado.
LELO
18 Prefijo griego: raza, pueblo.
ETNO
20 Árboles que simbolizan la fortaleza.
ROBLES
21 Elegante y distinguida.
GALANA
22 Dejas sin energía… o sin stock.
AGOTAS
25 Ante él fue llevado Jesús.
ANAS
26 Pequeña embarcación.
BOTE
27 Bulbos con fama anti-vampiros.
AJOS
28 Pruebo con la lengua.
LAMO
29 Pequeño, metálico y funcional.
CLIP
32 __ Andric, escritor yugoslavo.
IVO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
- 1
Cencosud designa a Dolores Fernández Lobbe como nueva gerente general en la Argentina
- 2
Los autos podrían bajar de precio si se aprueba la reforma laboral
- 3
El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados
- 4
Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años