Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de abril

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Colocadas nuevamente", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Oreja en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Añades, agregas

SUMAS

6 Insignificantes

MÍNIMOS

8 Nómadas ___: trabajadores que viajan

DIGITALES

10 Agente de vigilancia

CELADOR

11 Voz que imita el sonido de algunos pájaros

PÍO

13 Percibimos el aroma

OLIMOS

14 Mata ___: famosa espía neerlandesa

HARI

15 Las reglas establecidas para el culto

RITOS

16 Entre la espada y la ___: en un dilema complicado

PARED

17 En seguimiento de

TRAS

18 Nacida en La Habana

CUBANA

19 Oreja en inglés

EAR

20 Confiadas

CREÍDAS

21 Colocadas nuevamente

REPUESTAS

23 Poemas de 14 versos endecasílabos

SONETOS

24 A ___ agigantados: muy deprisa

PASOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Continuemos

SIGAMOS

2 Estados ___ Mexicanos

UNIDOS

3 Leyendas

MITOS

4 Sentir gran afición por algo

AMAR

5 Ejemplo de estrella enana amarilla

SOL

6 Personas que sirven en el ejército

MILITARES

7 Aisladas

SEPARADAS

8 Tener alucinaciones

DELIRAR

9 Criaturas mitad mujer y mitad pez

SIRENAS

10 División de la baraja en dos partes

CORTE

12 Comprendidas al escuchar

OÍDAS

14 Costumbres

HÁBITOS

16 Quiosco

PUESTO

18 Tienes fe

CREES

20 Camita para niños pequeños

CUNA

22 Estilo musical de Justin Bieber

POP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.