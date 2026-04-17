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Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “En seguimiento de”
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El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Colocadas nuevamente", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Oreja en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Añades, agregas
SUMAS
6 Insignificantes
MÍNIMOS
8 Nómadas ___: trabajadores que viajan
DIGITALES
10 Agente de vigilancia
CELADOR
11 Voz que imita el sonido de algunos pájaros
PÍO
13 Percibimos el aroma
OLIMOS
14 Mata ___: famosa espía neerlandesa
HARI
15 Las reglas establecidas para el culto
RITOS
16 Entre la espada y la ___: en un dilema complicado
PARED
17 En seguimiento de
TRAS
18 Nacida en La Habana
CUBANA
19 Oreja en inglés
EAR
20 Confiadas
CREÍDAS
21 Colocadas nuevamente
REPUESTAS
23 Poemas de 14 versos endecasílabos
SONETOS
24 A ___ agigantados: muy deprisa
PASOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Continuemos
SIGAMOS
2 Estados ___ Mexicanos
UNIDOS
3 Leyendas
MITOS
4 Sentir gran afición por algo
AMAR
5 Ejemplo de estrella enana amarilla
SOL
6 Personas que sirven en el ejército
MILITARES
7 Aisladas
SEPARADAS
8 Tener alucinaciones
DELIRAR
9 Criaturas mitad mujer y mitad pez
SIRENAS
10 División de la baraja en dos partes
CORTE
12 Comprendidas al escuchar
OÍDAS
14 Costumbres
HÁBITOS
16 Quiosco
PUESTO
18 Tienes fe
CREES
20 Camita para niños pequeños
CUNA
22 Estilo musical de Justin Bieber
POP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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