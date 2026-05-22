Las respuestas al crucigrama del viernes 22 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "___ el pato: soportar un castigo inmerecido", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Caballos del Medio Oriente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cada uno de los presentes

TODOS

6 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido

PAGAR

11 Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

12 Séptimo planeta del sistema solar

URANO

13 Pillan

ROBAN

14 Se usan para caminar a gatas

MANOS

15 Congregar

REUNIR

17 Fase de prueba de un programa

BETA

18 Alea jacta ___: la suerte está echada

EST

19 Conjuntos con 12 unidades

DOCENAS

21 Pastas de carne consumidas con pan

PATÉS

22 Macizas

PESADAS

25 "The ___ Bang Theory", serie de comedia

BIG

28 Percibir aromas

OLER

29 Día santo judío

SÁBADO

31 Manifiestan el pensamiento

DICEN

33 Tomar el cóctel

BEBER

34 Camino más corto

ATAJO

35 Adecentar, limpiar

ASEAR

36 Niñas pequeñas

NENAS

37 Utensilio para estampar

SELLO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Pieza del juego de ajedrez

TORRE

2 Instrumentos musicales de viento

OBOES

3 Primera presentación en público de un artista

DEBUT

4 Muestran valentía

OSAN

5 Buena salud

SANIDAD

6 Voz para imitar un golpe

PUM

7 Caballos del Medio Oriente

ÁRABES

8 Triunfen, venzan

GANEN

9 Apunta

ANOTA

10 Flores rojas con espinas

ROSAS

16 Partidas en pedazos

ROTAS

20 Parabas

CESABAS

21 Compañera en los bailes

PAREJA

22 Cortan algunas ramas del árbol

PODAN

23 Minoría selecta

ÉLITE

24 Eliminan la humedad

SECAN

25 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia

BABEL

26 Modelo de perfección

IDEAL

27 Prenda para cubrir y abrigar la cabeza

GORRO

30 Toqué con los labios

BESÉ

32 "¡___ vemos después!"

NOS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.