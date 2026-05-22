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Las respuestas al crucigrama del viernes 22 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “"The ___ Bang Theory", serie de comedia”
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El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "___ el pato: soportar un castigo inmerecido", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Caballos del Medio Oriente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cada uno de los presentes
TODOS
6 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido
PAGAR
11 Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
12 Séptimo planeta del sistema solar
URANO
13 Pillan
ROBAN
14 Se usan para caminar a gatas
MANOS
15 Congregar
REUNIR
17 Fase de prueba de un programa
BETA
18 Alea jacta ___: la suerte está echada
EST
19 Conjuntos con 12 unidades
DOCENAS
21 Pastas de carne consumidas con pan
PATÉS
22 Macizas
PESADAS
25 "The ___ Bang Theory", serie de comedia
BIG
28 Percibir aromas
OLER
29 Día santo judío
SÁBADO
31 Manifiestan el pensamiento
DICEN
33 Tomar el cóctel
BEBER
34 Camino más corto
ATAJO
35 Adecentar, limpiar
ASEAR
36 Niñas pequeñas
NENAS
37 Utensilio para estampar
SELLO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Pieza del juego de ajedrez
TORRE
2 Instrumentos musicales de viento
OBOES
3 Primera presentación en público de un artista
DEBUT
4 Muestran valentía
OSAN
5 Buena salud
SANIDAD
6 Voz para imitar un golpe
PUM
7 Caballos del Medio Oriente
ÁRABES
8 Triunfen, venzan
GANEN
9 Apunta
ANOTA
10 Flores rojas con espinas
ROSAS
16 Partidas en pedazos
ROTAS
20 Parabas
CESABAS
21 Compañera en los bailes
PAREJA
22 Cortan algunas ramas del árbol
PODAN
23 Minoría selecta
ÉLITE
24 Eliminan la humedad
SECAN
25 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia
BABEL
26 Modelo de perfección
IDEAL
27 Prenda para cubrir y abrigar la cabeza
GORRO
30 Toqué con los labios
BESÉ
32 "¡___ vemos después!"
NOS
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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