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Las respuestas al crucigrama del viernes 24 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Palo de la baraja”
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El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Manipulación", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Colocación del cuerpo para un retrato". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Impedimento
TRABA
6 Palo de la baraja
COPAS
11 Como las montañas de los parques temáticos
RUSAS
12 Llené un espacio
OCUPÉ
13 Escogí según mi criterio
ELEGÍ
14 Hija de la hija
NIETA
15 Ruido producido por un objeto
SON
16 Mesuradas en sus acciones
MODOSAS
18 The White ___, banda de "Seven nation army"
STRIPES
20 Algunas turbinas generadoras de energía
EÓLICAS
22 Manipulación
MANOSEO
24 No contar con
CARECER
27 Como algunos clubs y salas
VIP
29 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200
ATARI
30 Argumentó como prueba
ALEGÓ
32 Sexto mes del año
JUNIO
33 Manifestarás tu pensamiento
DIRÁS
34 Van a pie
ANDAN
35 Objeta, refuta
OPONE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Número de versos en un haiku
TRES
2 Cilindros en donde se enrollan los cabellos para rizarlos
RULOS
3 Fijé en su lugar
ASENTÉ
4 La bolsa de Nueva York
BAG
5 Absorción
ASIMILACIÓN
6 Reconocido con premio
CONDECORADO
7 Inactivas, desocupadas
OCIOSAS
8 Conjunción que denota causa
PUES
9 Capacitada, capaz
APTA
10 "¡No ___ infantil!"
SEAS
17 Formé un juicio
OPINÉ
19 Peregrinación
ROMERÍA
21 Riguroso en el trato
SEVERO
23 Escuchen
OIGAN
24 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega
CAJA
25 Pez común en conserva
ATÚN
26 Unidad monetaria de Sudáfrica
RAND
28 Colocación del cuerpo para un retrato
POSE
31 Labio en Liverpool
LIP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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