Las respuestas al crucigrama del viernes 24 de abril

El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Manipulación", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Colocación del cuerpo para un retrato". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Impedimento

TRABA

6 Palo de la baraja

COPAS

11 Como las montañas de los parques temáticos

RUSAS

12 Llené un espacio

OCUPÉ

13 Escogí según mi criterio

ELEGÍ

14 Hija de la hija

NIETA

15 Ruido producido por un objeto

SON

16 Mesuradas en sus acciones

MODOSAS

18 The White ___, banda de "Seven nation army"

STRIPES

20 Algunas turbinas generadoras de energía

EÓLICAS

22 Manipulación

MANOSEO

24 No contar con

CARECER

27 Como algunos clubs y salas

VIP

29 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200

ATARI

30 Argumentó como prueba

ALEGÓ

32 Sexto mes del año

JUNIO

33 Manifestarás tu pensamiento

DIRÁS

34 Van a pie

ANDAN

35 Objeta, refuta

OPONE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Número de versos en un haiku

TRES

2 Cilindros en donde se enrollan los cabellos para rizarlos

RULOS

3 Fijé en su lugar

ASENTÉ

4 La bolsa de Nueva York

BAG

5 Absorción

ASIMILACIÓN

6 Reconocido con premio

CONDECORADO

7 Inactivas, desocupadas

OCIOSAS

8 Conjunción que denota causa

PUES

9 Capacitada, capaz

APTA

10 "¡No ___ infantil!"

SEAS

17 Formé un juicio

OPINÉ

19 Peregrinación

ROMERÍA

21 Riguroso en el trato

SEVERO

23 Escuchen

OIGAN

24 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega

CAJA

25 Pez común en conserva

ATÚN

26 Unidad monetaria de Sudáfrica

RAND

28 Colocación del cuerpo para un retrato

POSE

31 Labio en Liverpool

LIP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.