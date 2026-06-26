Las respuestas al crucigrama del viernes 26 de junio

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Tiesa", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Confusa y complicada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Terremoto

SISMO

6 Uno de los profetas menores del cristianismo

AMOS

10 Aceitan, engrasan

OLEAN

11 Uno de los poderes de Superman

VUELO

12 Tren

FERROCARRIL

14 Cuna de San Francisco

ASÍS

15 Expuesta a la ventilación

OREADA

16 ___ Paulo: estado de Brasil

SÃO

17 Animosos

BRIOSOS

18 Como los números 10, 100 y 1000

PARES

19 Prepararon para la guerra

ARMARON

22 Museo ___ Louvre

DEL

25 Adorno que sobresale en la superficie de algo

REALCE

26 Vehículo con pedales (coloq.)

BICI

27 Asumir como cierto (3 palabras)

DAR POR HECHO

29 Observas desde un punto elevado

OTEAS

30 Último rey de Israel

OSEAS

31 Personajes de dramas judiciales (fem.)

REAS

32 Tiesa

TENSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Asientos para dos o más personas

SOFÁS

2 Íntegra

ILESA

3 Poco alegre

SERIO

4 Bruno ___, cantante de "Leave The Door Open"

MARS

5 Yoko ___, cantante japonesa

ONO

6 Dorados

ÁUREOS

7 Sencillas, insignificantes

MERAS

8 Percibido (el aroma)

OLIDO

9 Alejadas de otras personas

SOLAS

11 Salgan de la monotonía

VARÍEN

13 Desgastar poco a poco

CORROER

17 Vehículos flotantes

BARCOS

18 Tocas

PALPAS

19 Calor intenso

ARDOR

20 Amarré otra vez

REATÉ

21 Movimiento de las aguas oceánicas

MAREA

22 Hablan

DICEN

23 Expulsas con fuerza

ECHAS

24 Confusa y complicada

LIOSA

26 Toqué con los labios

BESÉ

28 Red ___ Chili Peppers, banda

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.