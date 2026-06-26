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Las respuestas al crucigrama del viernes 26 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Museo ___ Louvre”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Tiesa", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Confusa y complicada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Terremoto
SISMO
6 Uno de los profetas menores del cristianismo
AMOS
10 Aceitan, engrasan
OLEAN
11 Uno de los poderes de Superman
VUELO
12 Tren
FERROCARRIL
14 Cuna de San Francisco
ASÍS
15 Expuesta a la ventilación
OREADA
16 ___ Paulo: estado de Brasil
SÃO
17 Animosos
BRIOSOS
18 Como los números 10, 100 y 1000
PARES
19 Prepararon para la guerra
ARMARON
22 Museo ___ Louvre
DEL
25 Adorno que sobresale en la superficie de algo
REALCE
26 Vehículo con pedales (coloq.)
BICI
27 Asumir como cierto (3 palabras)
DAR POR HECHO
29 Observas desde un punto elevado
OTEAS
30 Último rey de Israel
OSEAS
31 Personajes de dramas judiciales (fem.)
REAS
32 Tiesa
TENSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Asientos para dos o más personas
SOFÁS
2 Íntegra
ILESA
3 Poco alegre
SERIO
4 Bruno ___, cantante de "Leave The Door Open"
MARS
5 Yoko ___, cantante japonesa
ONO
6 Dorados
ÁUREOS
7 Sencillas, insignificantes
MERAS
8 Percibido (el aroma)
OLIDO
9 Alejadas de otras personas
SOLAS
11 Salgan de la monotonía
VARÍEN
13 Desgastar poco a poco
CORROER
17 Vehículos flotantes
BARCOS
18 Tocas
PALPAS
19 Calor intenso
ARDOR
20 Amarré otra vez
REATÉ
21 Movimiento de las aguas oceánicas
MAREA
22 Hablan
DICEN
23 Expulsas con fuerza
ECHAS
24 Confusa y complicada
LIOSA
26 Toqué con los labios
BESÉ
28 Red ___ Chili Peppers, banda
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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