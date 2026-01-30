Las respuestas al crucigrama del viernes 30 de enero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Derramé lágrimas", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Capacitadas para hacer la tarea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Capacitadas para hacer la tarea

APTAS

6 "No Me Quiero ___", canción de Bad Bunny

CASAR

11 Derramé lágrimas

LLORÉ

12 Llenó un espacio

OCUPÓ

13 Profesor privado

TUTOR

14 Buches de las aves

PAPOS

15 Hice una súplica a Dios

ORÉ

16 Historia legendaria de grandes aventuras

EPOPEYA

18 Nina ___, cantante y pianista de jazz

SIMONE

20 Dios griego, hijo de Afrodita

EROS

21 Placa de energía solar

PANEL

23 Raza en inglés

RACE

26 Parte de un combate de boxeo

ASALTO

30 Monte entre Tíbet y Nepal

EVEREST

32 "Arte" de Inglaterra

ART

33 Rey conocido por su toque de oro en la mitología griega

MIDAS

34 Parte giratoria de una máquina eléctrica

ROTOR

36 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha

ASADO

37 Rey que mató a su padre y desposó a su madre

EDIPO

38 Niñas pequeñas

NENAS

39 Libres de vicios (fem.)

SANAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Más elevados que el promedio

ALTOS

2 Prefijo que significa "diversidad"

PLURI

3 Símbolo de un clan o tribu

TÓTEM

4 Anillo grande del juego de la argolla

ARO

5 Plácida, sin agitación

SERENA

6 Puede ser de maíz o avena

COPO

7 Sin acompañamiento musical (2 palabras)

A CAPELA

8 Muy bien

SÚPER

9 Ayuda en un momento difícil

APOYO

10 Flores rojas con espinas

ROSAS

17 A duras ___: con gran dificultad

PENAS

19 Sometida a un tratamiento quirúrgico

OPERADA

22 Una respuesta del cuerpo a una amenaza

ESTRÉS

23 Impulsan la barca

REMAN

24 Notifiqué

AVISÉ

25 Renuncien a sus puestos

CEDAN

27 Idioma de la frase "carpe diem"

LATÍN

28 Conjunto de militares

TROPA

29 Que son diferentes

OTROS

31 Por ___ mundos de Dios: por diversos lugares

ESOS

35 Poesía para venerar un tema

ODA

