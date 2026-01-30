Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 30 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Renuncien a sus puestos”
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Derramé lágrimas", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Capacitadas para hacer la tarea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Capacitadas para hacer la tarea
APTAS
6 "No Me Quiero ___", canción de Bad Bunny
CASAR
11 Derramé lágrimas
LLORÉ
12 Llenó un espacio
OCUPÓ
13 Profesor privado
TUTOR
14 Buches de las aves
PAPOS
15 Hice una súplica a Dios
ORÉ
16 Historia legendaria de grandes aventuras
EPOPEYA
18 Nina ___, cantante y pianista de jazz
SIMONE
20 Dios griego, hijo de Afrodita
EROS
21 Placa de energía solar
PANEL
23 Raza en inglés
RACE
26 Parte de un combate de boxeo
ASALTO
30 Monte entre Tíbet y Nepal
EVEREST
32 "Arte" de Inglaterra
ART
33 Rey conocido por su toque de oro en la mitología griega
MIDAS
34 Parte giratoria de una máquina eléctrica
ROTOR
36 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha
ASADO
37 Rey que mató a su padre y desposó a su madre
EDIPO
38 Niñas pequeñas
NENAS
39 Libres de vicios (fem.)
SANAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Más elevados que el promedio
ALTOS
2 Prefijo que significa "diversidad"
PLURI
3 Símbolo de un clan o tribu
TÓTEM
4 Anillo grande del juego de la argolla
ARO
5 Plácida, sin agitación
SERENA
6 Puede ser de maíz o avena
COPO
7 Sin acompañamiento musical (2 palabras)
A CAPELA
8 Muy bien
SÚPER
9 Ayuda en un momento difícil
APOYO
10 Flores rojas con espinas
ROSAS
17 A duras ___: con gran dificultad
PENAS
19 Sometida a un tratamiento quirúrgico
OPERADA
22 Una respuesta del cuerpo a una amenaza
ESTRÉS
23 Impulsan la barca
REMAN
24 Notifiqué
AVISÉ
25 Renuncien a sus puestos
CEDAN
27 Idioma de la frase "carpe diem"
LATÍN
28 Conjunto de militares
TROPA
29 Que son diferentes
OTROS
31 Por ___ mundos de Dios: por diversos lugares
ESOS
35 Poesía para venerar un tema
ODA
