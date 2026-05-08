Las respuestas al crucigrama del viernes 8 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Cumplió", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Prohíben". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mensaje escrito, correspondencia

CARTA

6 Que explora y busca conocimiento (fem.)

CURIOSA

8 Arma ___: virus o bacteria utilizado para hacer daño

BIOLÓGICA

10 Dirección señalada por la brújula

NORTE

11 Ciudad invadida en la guerra civil siria

ALEPO

13 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)

ANCAS

14 Comprendan, conozcan

SEPAN

15 Método anticonceptivo implantado en el útero

DIU

16 Prefijo con "centenario" o "ciclo"

TRI

17 Rey huno del siglo V

ATILA

20 Cumplió

ACATÓ

22 Dar vueltas

ROTAR

23 Prohíben

VEDAN

24 Sujetos a una autoridad

SOMETIDOS

26 Recuperadas de una enfermedad

SANADAS

27 Hienden

RAJAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Proporción determinada

CUOTA

2 Ciudad del sur de Francia

ARLÉS

3 Misuri o Misisipi

RÍO

4 Se utilizaban por encima de las túnicas

TOGAS

5 Di protección

ASILÉ

6 Pistas para pruebas de velocidad

CIRCUITOS

7 Admitidos

ACEPTADOS

8 Agradables a la vista

BONITOS

9 Aíslas

APARTAS

10 Los que no saben hacer eso utilizan salvavidas

NADAR

12 Cebolla en inglés

ONION

18 Kendrick ___, rapero

LAMAR

19 Mineral reducido a partes mínimas

ARENA

20 Codiciosa, ansiosa

ÁVIDA

21 Otorguen el permiso

CEDAN

25 ___ Mahal

TAJ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.