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Las respuestas al crucigrama del viernes 8 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cebolla en inglés”
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El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Cumplió", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Prohíben". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mensaje escrito, correspondencia
CARTA
6 Que explora y busca conocimiento (fem.)
CURIOSA
8 Arma ___: virus o bacteria utilizado para hacer daño
BIOLÓGICA
10 Dirección señalada por la brújula
NORTE
11 Ciudad invadida en la guerra civil siria
ALEPO
13 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)
ANCAS
14 Comprendan, conozcan
SEPAN
15 Método anticonceptivo implantado en el útero
DIU
16 Prefijo con "centenario" o "ciclo"
TRI
17 Rey huno del siglo V
ATILA
20 Cumplió
ACATÓ
22 Dar vueltas
ROTAR
23 Prohíben
VEDAN
24 Sujetos a una autoridad
SOMETIDOS
26 Recuperadas de una enfermedad
SANADAS
27 Hienden
RAJAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Proporción determinada
CUOTA
2 Ciudad del sur de Francia
ARLÉS
3 Misuri o Misisipi
RÍO
4 Se utilizaban por encima de las túnicas
TOGAS
5 Di protección
ASILÉ
6 Pistas para pruebas de velocidad
CIRCUITOS
7 Admitidos
ACEPTADOS
8 Agradables a la vista
BONITOS
9 Aíslas
APARTAS
10 Los que no saben hacer eso utilizan salvavidas
NADAR
12 Cebolla en inglés
ONION
18 Kendrick ___, rapero
LAMAR
19 Mineral reducido a partes mínimas
ARENA
20 Codiciosa, ansiosa
ÁVIDA
21 Otorguen el permiso
CEDAN
25 ___ Mahal
TAJ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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