Las respuestas al crucigrama del viernes 9 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tritura”
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Alcanzan", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Como el hocico de un cerdo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Liso y fino al tacto
SUAVE
6 Chocan accidentalmente
TOPAN
11 Animal asociado a la muerte de Cleopatra
ÁSPID
12 Conforme la moral
ÉTICO
13 Tritura
MUELE
14 Arbusto con flores rojas
ROSAL
15 La bolsa de Nueva York
BAG
16 Contaba una historia
NARRABA
18 ___ vera, planta suculenta
ÁLOE
20 Alcanzan
LOGRAN
21 ___ óptica: filamento utilizado en comunicación a distancia
FIBRA
23 Que muestra exceso de confianza en sí misma
CREÍDA
26 Ni las raspas
NADA
30 Agradable a la vista
HERMOSO
32 Pierna en inglés
LEG
33 Ser como un querubín
ÁNGEL
34 Jiu-___ brasileño, arte marcial
JITSU
36 Signo de las personas nacidas el 30 de abril
TAURO
37 Herramienta utilizada en la agricultura
AZADA
38 Percibías el aroma
OLÍAS
39 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido
LORES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Música brasileña de origen africana
SAMBA
2 Que se hace habitualmente
USUAL
3 Afecto hacia una persona
APEGO
4 Como un canalla
VIL
5 Lugar en Génesis 2
EDÉN
6 Miedo intenso
TERROR
7 Conceden, confieren
OTORGAN
8 Humillar (fig.)
PISAR
9 Completa, finaliza
ACABA
10 Christopher ___: director de "Interestelar"
NOLAN
17 Blancas, claras
ALBAS
19 Transitoria
EFÍMERA
22 Personas excesivamente admiradas
ÍDOLOS
23 Como el hocico de un cerdo
CHATO
24 Relativo a los riñones
RENAL
25 Puse de pie
ERGUÍ
27 Mesa consagrada
ALTAR
28 ___ ya: ahora mismo
DESDE
29 ___ pasadas: asuntos ya superados
AGUAS
31 Abertura para el botón
OJAL
35 Hago subir
IZO
