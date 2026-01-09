Las respuestas al crucigrama del viernes 9 de enero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Alcanzan", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Como el hocico de un cerdo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Liso y fino al tacto

SUAVE

6 Chocan accidentalmente

TOPAN

11 Animal asociado a la muerte de Cleopatra

ÁSPID

12 Conforme la moral

ÉTICO

13 Tritura

MUELE

14 Arbusto con flores rojas

ROSAL

15 La bolsa de Nueva York

BAG

16 Contaba una historia

NARRABA

18 ___ vera, planta suculenta

ÁLOE

20 Alcanzan

LOGRAN

21 ___ óptica: filamento utilizado en comunicación a distancia

FIBRA

23 Que muestra exceso de confianza en sí misma

CREÍDA

26 Ni las raspas

NADA

30 Agradable a la vista

HERMOSO

32 Pierna en inglés

LEG

33 Ser como un querubín

ÁNGEL

34 Jiu-___ brasileño, arte marcial

JITSU

36 Signo de las personas nacidas el 30 de abril

TAURO

37 Herramienta utilizada en la agricultura

AZADA

38 Percibías el aroma

OLÍAS

39 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido

LORES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Música brasileña de origen africana

SAMBA

2 Que se hace habitualmente

USUAL

3 Afecto hacia una persona

APEGO

4 Como un canalla

VIL

5 Lugar en Génesis 2

EDÉN

6 Miedo intenso

TERROR

7 Conceden, confieren

OTORGAN

8 Humillar (fig.)

PISAR

9 Completa, finaliza

ACABA

10 Christopher ___: director de "Interestelar"

NOLAN

17 Blancas, claras

ALBAS

19 Transitoria

EFÍMERA

22 Personas excesivamente admiradas

ÍDOLOS

23 Como el hocico de un cerdo

CHATO

24 Relativo a los riñones

RENAL

25 Puse de pie

ERGUÍ

27 Mesa consagrada

ALTAR

28 ___ ya: ahora mismo

DESDE

29 ___ pasadas: asuntos ya superados

AGUAS

31 Abertura para el botón

OJAL

35 Hago subir

IZO

