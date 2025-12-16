Las respuestas al crucigrama del martes 16 de diciembre

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Acción desacertada o equivocada.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "__ Belén, intérprete de 'No sé por qué te quiero'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sin prisa, pero sin __.

PAUSA

6 'Doña ___ y sus dos maridos', novela de Jorge Amado.

FLOR

10 Piedras con mensaje ancestral.

RUNAS

11 Metal pesado y venenoso.

TALIO

12 Ama con devoción.

ADORA

13 Evita con maestría.

ELUDE

14 Rebelde con argumentos.

DISIDENTE

16 Extraterrestre amigable.

ET

17 No vistas antes.

NUEVAS

20 Función dentro del juego.

ROL

22 Pico, plumas y cielo.

AVE

23 Exclamación de sorpresa.

EPA

24 Máquina militar para batir murallas.

ARIETE

26 Rubidio.

RB

27 Fama bien ganada.

PRESTIGIO

31 El __, ciudad con alma faraónica.

CAIRO

33 Acción desacertada o equivocada.

ERROR

34 Marchas, transitas.

ANDAS

35 Terminaré en el suelo.

CAERÉ

36 Embarcaciones antiguas.

NAOS

37 Deseo algo intensamente.

ANSIÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Llanura cubierta de hierba.

PRADERA

2 Inspector de números y normas.

AUDITOR

3 Ases de la baraja.

UNOS

4 Vestido de elegancia india.

SARI

5 Omar ___, delantero Vélez Sarsfield 1992 - 2000 apodado 'Turco'.

ASAD

6 Brille por su ausencia.

FALTE

7 Llora el cielo.

LLUEVE

8 Emplead la audición.

OÍD

9 Mordisquea, come.

ROE

11 Débil, con poca intensidad.

TENUE

15 Cara opuesta de la tela.

ENVÉS

18 Suposición sin comprobación.

A PRIORI

19 Degusto con intención.

SABOREO

21 Grasa esencial del cuerpo.

LÍPIDO

22 No creyentes en lo divino.

ATEOS

25 Vagas o te equivocas.

ERRAS

28 Madera náutica.

TECA

29 Su capital es Teherán.

IRÁN

30 Porcelana densa y dura.

GRES

31 Perro.

CAN

32 __ Belén, intérprete de 'No sé por qué te quiero'.

ANA

