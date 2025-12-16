Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 16 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Máquina militar para batir murallas.”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Acción desacertada o equivocada.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "__ Belén, intérprete de 'No sé por qué te quiero'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sin prisa, pero sin __.
PAUSA
6 'Doña ___ y sus dos maridos', novela de Jorge Amado.
FLOR
10 Piedras con mensaje ancestral.
RUNAS
11 Metal pesado y venenoso.
TALIO
12 Ama con devoción.
ADORA
13 Evita con maestría.
ELUDE
14 Rebelde con argumentos.
DISIDENTE
16 Extraterrestre amigable.
ET
17 No vistas antes.
NUEVAS
20 Función dentro del juego.
ROL
22 Pico, plumas y cielo.
AVE
23 Exclamación de sorpresa.
EPA
24 Máquina militar para batir murallas.
ARIETE
26 Rubidio.
RB
27 Fama bien ganada.
PRESTIGIO
31 El __, ciudad con alma faraónica.
CAIRO
33 Acción desacertada o equivocada.
ERROR
34 Marchas, transitas.
ANDAS
35 Terminaré en el suelo.
CAERÉ
36 Embarcaciones antiguas.
NAOS
37 Deseo algo intensamente.
ANSIÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Llanura cubierta de hierba.
PRADERA
2 Inspector de números y normas.
AUDITOR
3 Ases de la baraja.
UNOS
4 Vestido de elegancia india.
SARI
5 Omar ___, delantero Vélez Sarsfield 1992 - 2000 apodado 'Turco'.
ASAD
6 Brille por su ausencia.
FALTE
7 Llora el cielo.
LLUEVE
8 Emplead la audición.
OÍD
9 Mordisquea, come.
ROE
11 Débil, con poca intensidad.
TENUE
15 Cara opuesta de la tela.
ENVÉS
18 Suposición sin comprobación.
A PRIORI
19 Degusto con intención.
SABOREO
21 Grasa esencial del cuerpo.
LÍPIDO
22 No creyentes en lo divino.
ATEOS
25 Vagas o te equivocas.
ERRAS
28 Madera náutica.
TECA
29 Su capital es Teherán.
IRÁN
30 Porcelana densa y dura.
GRES
31 Perro.
CAN
32 __ Belén, intérprete de 'No sé por qué te quiero'.
ANA
