Acertijo imposible: encontrá la figura del perro en menos de diez segundos

Un nuevo acertijo pone a prueba la inteligencia de los usuarios de las redes sociales. En un desafío solo para expertos, la persona deber poner toda su atención a una postal que muestra a una señora sentada en su silla, leyendo un libro, con un gato sobre sus piernas. El gran dilema de la imagen es saber dónde está la figura del perro, una incógnita que deberá ser revelada en menos de 10 segundos.

Con el reloj como principal enemigo, las personas que están del otro lado de la pantalla deberán pegar un rápido golpe de vista para comprender por dónde se puede resolver el acertijo, sin perder el tiempo en distintos obstáculos que aparecen en la instantánea.

El acertijo del perro que se deberá resolver en 10 segundos

Entre el cielo con nubes, las paredes naranjas, la cortina y la imagen de la señora con el gato y el libro, los usuarios deberán disipar cualquier tipo de estorbo que los aleje del objetivo primordial que es dar en el blanco con la figura del perro.

Una de las pistas que pueden conducir a la resolución del mismo es observar más allá de la figura de la persona sentada en la silla y observar los detalles de las paredes.

Como si fuera una continuación del árbol que se ve al fondo, unas líneas contorneadas sobre la pared del balcón empiezan a delinear la figura de la mascota. Hay quienes prefieren dar vuelta la postal para ver más nítida la resolución.

La resolución del acertijo

De acuerdo a las pistas que se brindaron, el camino hacia la figura del perro parecería allanado. Como se indicó anteriormente, el contorno del can aparece marcado en la pared y, por ende, habrá que seguir atentamente el transcurso de cada trazo.

Como aparece en la foto que resuelve el desafío, el perro, encerrado en un círculo negro, se aprecia de mejor forma si uno da vuelta la postal.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle . Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

. Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración . Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

. Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento . Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

. Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad . Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

. Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo. Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

