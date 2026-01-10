¿Cuánto es 65-38÷2+5-63÷3? El cálculo matemático que solo los más inteligentes pueden resolver en 30 segundos

Los desafíos matemáticos volvieron a ganar protagonismo en redes sociales como una forma simple y efectiva de poner a prueba la agilidad mental. En tiempos donde la atención se fragmenta en segundos, este tipo de ejercicios propone frenarse y repasar reglas básicas que muchas veces se pasan por alto. Uno de los cálculos que más comentarios generó en los últimos días es el siguiente: 65-38÷2+5-63÷3 = ?, una cuenta que, aunque parece sencilla a primera vista, muy pocos logran resolver correctamente en menos de 30 segundos.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

Sumas y restas, también de izquierda a derecha

Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

Paso a paso cómo resolver el cálculo matemático viral

La clave del ejercicio está en respetar el orden de las operaciones, una norma básica de la matemática que indica que primero deben resolverse las divisiones y multiplicaciones, y recién después las sumas y restas. En este caso, el primer paso es resolver las divisiones 38÷2 = 19, y 63 ÷ 3= 21. Con esos valores claros, la cuenta se simplifica en: 65 – 19 + 5 – 21.

Al continuar el cálculo, deben realizarse las sumas y restas correspondientes. 65 - 19 = 46, a ese número se le suma 5, lo que da 51, y finalmente se resta 21. El resultado final es 30. Justamente, el error más común entre quienes fallan el ejercicio es resolver las operaciones en el orden en que aparecen, sin priorizar las divisiones, lo que lleva a respuestas incorrectas.

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

