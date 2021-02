3 recetas con berenjenas: marinadas, asadas y en milanesa con semillas

Originaria de la India la planta de berenjena es uno de los alimentos más versátiles que nos da la huerta. Pero no todo el mundo es amante de las berenjenas.

Dicen que son amargas, insulsas, que no son fáciles de preparar, que son dificiles de combinar con otros alimentos. Puede ser, si no están bien cocinadas puede pasar alguna de esas cosas, pero esa no es toda la verdad.

Todo depende de como cocinemos las berenjenas

Quien ha probado un plato de berenjena bien hecha, sabe reconocer las bondades de este vegatal digno de dioses. En verdad, su carácter se transforma totalmente según cómo se la cocine. Queda carnosa y ahumada si se la prepara a la parrilla; tierna y sedosa después de cocinarse en el horno, o crujiente por fuera y tierno en el medio después de unos minutos en una sartén.

Al asarla y retirarle la piel, queda esa pulpa mantecosa y suave, con un ligero picor le da exotismo a un babaganoush oriental para una picada o una entrada a un menú de varios pasos. Al horno, preparada a la parmesana, bien al gusto italiano con queso ariba, es un platazo delicioso.

Entre tantas formas y secretos para preparar bien las berenjenas estas 3 recetas tienen las de ganar.

Berenjenas asadas con queso blanco Archivo La Nación

La Receta de Berenjenas asadas con salsa de queso cremoso al ajo, por ejemplo lleva tomillo, oliva, limón y queso blanco, y resulta un plato para lucirse en una presentación original como la de su autor Yotam Ottolenghi. que la decoró con granos rojos de granada. ¿No es una belleza?

Berenjenas marinadas con especias Archivo La Nacion

A los que les gustan ácidas y bien llenas de especias, entonces la Receta de Berenjenas marinadas a la plancha le va a resultar cautivadora. Lleva todas las especias que se te ocurran: pimentón, páprika, provenzal, ají molido, ajo en polvo; si te gusta el sabor más oriental podés incorporar comino, pimienta de jamaica, nuez moscada y/o cúrcuma. Una invitación a dejarte seducir por el olfato.

Berenjenas milanesa con semillas Archivo La Nacion

Una receta ideal para dietas vegetarianas por su sabor y su valor nutritivo es esta Receta de Milanesas de berenjena y cereales. Tiene avena arrollada, chía, sésamo y lino. Bien crocantes y suculentas como una milanesa que se precie.

¿Cuál vas a hacer primero?

