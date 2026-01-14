La verdura ideal para bajar el colesterol que muy pocos tienen en cuenta

Una de las verduras que suele pasar desapercibida y que es de gran beneficio para ayudar a reducir los niveles de colesterol es la berenjena, ya que los expertos en salud la recomiendan por los múltiples beneficios que posee.

Los altos niveles de colesterol pueden ocasionar que las arterias se endurezcan y se estrechen, lo que aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares; por ello, controlarlo juega un papel crucial para prevenir estas enfermedades, según la Clínica Mayo.

Una dieta balanceada, acompañada de ejercicio físico, juega un papel fundamental a la hora de reducir el colesterol.

La berenjena es muy fácil de sumar a la dieta (Foto: Freepik)

La berenjena tiene varios beneficios que muchos suelen desconocer, ya que favorece la pérdida de peso, mejora la circulación sanguínea y ayuda a prevenir la diabetes. Además, posee propiedades antioxidantes, como flavonoides, nasunin y vitamina C, según el sitio web Tua Saúde.

Asimismo, ayuda a reducir el colesterol malo y es una gran fuente de fibra, además de contener diversos nutrientes importantes que favorecen el sistema inmunitario y la función cerebral, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

Una investigación publicada en la revista de la Sociedad Brasileña de Cardiología descubrió que el consumo de berenjena redujo el colesterol en conejos en tan solo cuatro semanas.

De acuerdo con los investigadores, estos animales fueron divididos en dos grupos, a los cuales se les suministró una dieta suplementada con colesterol y aceite de coco durante cuatro semanas. Uno de los grupos recibió 10 mililitros de jugo de berenjena al día durante las dos últimas semanas.

Las berenjenas son una excelente opción desde el punto de vista nutricional FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

“Después de cuatro semanas, los conejos del grupo E presentaron un peso, colesterol plasmático, LDL, triglicéridos y colesterol aórtico significativamente menores que los del grupo H”, explicaron los científicos.

A su vez, agregaron: “En conejos hipercolesterolémicos, el jugo de berenjena redujo significativamente el peso, los niveles de colesterol plasmático, el contenido de colesterol aórtico y las concentraciones de MDA en LDL oxidado nativo y en la pared arterial y aumentó las relajaciones dependientes del endotelio”.

Otro de los beneficios de la berenjena es que regula el azúcar en la sangre, mejora la memoria y el funcionamiento cerebral, previene la anemia y favorece la salud intestinal, según el portal Tua Saúde. Se recomienda consultar al médico para cualquier cambio en la dieta.

Por Wendys Pitre Ariza