37 fotos. Cómo es por dentro, al detalle, la nueva casa del Kun Agüero en Miami, por la que pagó 15 millones de dólares

Tras su retiro del fútbol, en diciembre de 2021, a los 33 años, luego de sufrir una arritmia coronaria, Sergio Kun Agüero comenzó a tomar decisiones que antes dejaba en manos del fútbol. La más importante: ¿dónde vivir? Había anticipado a sus seguidores, vía streaming, que no fijaría residencia en Argentina. Entre los varios motivos que ofreció, nombró la inseguridad y la presión impositiva. “A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”, argumentó. Descartada Argentina, comenzaron las especulaciones: ¿Permanecería en Manchester, donde es venerado como un dios por la mitad de la ciudad? ¿O se instalaría en Barcelona, su último destino deportivo?

Kun Agüero, Miami. Exteriores. La entrada a su nuevo hogar.

Kun Agüero, Miami. Exteriores. Vista aérea de la nueva casa, con muelle sobre North Lake

Kun Agüero, Miami. Exteriores

Kun Agüero, Miami. Exteriores. Vista áerea. Sobre la derecha se observa claramente la casa de invitados

Kun Agüero, Miami. Exteriores. Vista cenital

Kun Agüero, Miami. Exteriores. La casa cuenta, además, con una cancha de tenis

Kun Agüero, Miami. Exteriores. Vista aérea de la propiedad, en una "esquina" de Northlake, sin vecinos en el frente

Recién hace dos meses, mientras asumía la frustración de no poder participar del mundial de Qatar, que era su último gran objetivo en el fútbol, Agüero resolvió fundar su nuevo hogar en Miami. Y desembolsó 15 millones de dólares por una mansión espectacular en la zona de Hollywood Beach, al norte del Aventura Mall.

La residencia “de inspiración española y diseño moderno” está ubicada en un lote de más de 4000 metros cuadrados. De acuerdo a la página web de la inmobiliaria, la propiedad cuenta con 1400 metros cuadrados cubiertos distribuidos en 9 habitaciones (todas con vista al canal marítimo), 13 baños, 2 bodegas, una sala de cine, una cancha de tenis, un gimnasio, un sauna y una casa de invitados completamente independiente, con otras dos habitaciones, dos baños y su propia cocina. Todos los ambientes tienen piso de mármol, blanco, radiante.

Kun Agüero, Miami. Exteriores. La galería de la casa ofrece una vista imponente de North Lake

La galería de la casa cuenta, además, con una parrilla eléctrica. Agüero ya demostró, en sus redes sociales, que es un gran asador

Kun Agüero, Miami. Interiores. Living, con una chimenea moderna empotrada en la pared

Kun Agüero, Miami. Interiores. Vista del living desde uno de los balcones interiores de la primera planta

Kun Agüero, Miami. Interiores. Living

La suite principal está dividida en distintos ambientes: además de la habitación, con vista abierta sobre el canal, tiene dos vestidores, una sala de masajes, un baño de grandes proporciones y un espacio completamente vidriado con un jacuzzi de forma circular en el centro. Otra de las suites de invitados tiene living y vestidor privados.

La casa, que está ubicada sobre el canal, en una esquina, por lo que no tiene vecinos en sus frentes, está prácticamente “a estrenar”, ya que fue renovada recientemente. Sólo en la renovación gastaron 6 millones de dólares.

Kun Agüero, Miami. Interiores. Cocina, con una puerta vidriada que da a un patio andaluz con una fuente en el centro

Kun Agüero, Miami. Interiores. Cocina

Kun Agüero, Miami. Interiores. El estar íntimo, en el mismo espacio que la cocina

Kun Agüero, Miami. Interiores. Otra vista del estar íntimo

Kun Agüero no está solo: lo acompaña su novia, la diseñadora Sofía Calzetti, con quien ya convivía en Manchester. Quizá, sólo ellos lo saben, funden en Hollywood Beach su nueva familia. Mientras define su futuro, atiende su otra pasión: los e-sports. El año pasado inauguró su primer Gaming Center, llamado KRÜ Esports, en Palermo, al que definió como “un sueño hecho realidad”.

Kun Agüero, Miami. Interiores. Comedor principal

Kun Agüero, Miami. Interiores. Comedor principal

Kun Agüero, Miami. Interiores. La bodega

Kun Agüero, Miami. Interiores. Gimnasio

Kun Agüero, Miami. Interiores. Sala de cine

Kun Agüero, Miami. Interiores. Sala de juego, con mesa de poker y caño para pole dance

Kun Agüero, Miami. Exteriores. El patio, ubicado frente a la cocina, con una fuente en el centro

En su nueva galería, el domingo pasado, el “Kun” festejó su cumpleaños 34 junto a unos 90 amigos y familiares. Entre ellos se encontraban Tomás Eurnekian, Rocio Guirao Díaz, Charly Alberti, Zorrito von Quintiero. Algunos de los invitados, como su hermano, el futbolista Mauricio Del Castillo y sus primos, viajaron desde Buenos Aires a Miami especialmente para el evento.

Kun Agüero, Miami. Interiores. Suite Principal, en el primer piso, con salida a una gran terraza

Kun Agüero, Miami. Interiores. Ducha, Suite Principal

Kun Agüero, Miami. Interiores. El jacuzzi en un espacio vidriado que pertenece a la "suite principal"

Kun Agüero, Miami. Interiores. Uno de los dos vestidores de la suite principal

Kun Agüero, Miami. Exteriores. La casa de invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Living y barra en la casa de invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Casa de Invitados, Cocina

Kun Agüero, Miami. Interiores. Baño, suite de invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Una de las suites para invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Baño en suite de invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Espacio TV

Kun Agüero, Miami. Interiores. Uno de los livings de las suites de invitados

Kun Agüero, Miami. Interiores. Habitación, casa de invitados