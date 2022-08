Abrió Ikea en Chile: qué ofertas se pueden conseguir en la tienda

El miércoles 10 de agosto, Ikea abrió su primera sucursal en Sudamérica y el destino que eligió fue Santiago de Chile. Desde la madrugada, cientos de personas hicieron una larga fila con el objetivo de ingresar y llenar sus carritos de compras. Pero, los chilenos no son los únicos beneficiados con esta apertura, ya que los argentinos también podrán viajar y acceder a los productos. A continuación, te contamos cuáles son las ofertas que se pueden conseguir en la tienda sueca que causa furor.

Las imágenes de la inauguración de la tienda hablaron por sí solas. Entre globos y banderas azules y amarillas, los colores de la empresa, la gigante sueca abrió sus puertas al público con bombos y platillos. Los clientes se agolparon para ingresar y, una vez dentro, no tardaron en llevarse algunos de los cientos de productos que ofrece la marca. En medio de esta novedad, los argentinos no quieren perderse las oportunidades.

Los clientes hicieron largas horas de fila para poder acceder al local JAVIER TORRES - AFP

Aquellos que viajen al país vecino pueden hacer un detour hacia Santiago de Chile y visitar el centro comercial Open Kennedy, ubicado en el barrio de Las Condes, para conocer la exclusiva tienda sueca. Allí podrán encontrar todo tipo de ofertas, porque, si bien predominan los artículos de decoración, especialmente muebles para el dormitorio, cocina o living, también pueden encontrarse electrodomésticos, artículos de jardinería, iluminación, entre otras tantas cosas más.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas piezas son más difíciles de transportar en un auto o un avión, como un mueble de escritorio o un sommier, pero existen otros productos que pueden traerse fácilmente a la Argentina. A través de la página web, los compradores pueden ver las ofertas, hacer una lista de las cosas que les gustaría comprar y comenzar a hacer las cuentas. Hay opciones para todos, en relación con qué se quiera adquirir y cuánto se quiera gastar.

Por ejemplo, si de artículos de cocina hablamos, se pueden encontrar juegos de sartenes y ollas cuyos precios que arrancan en los US$ 15, mientras que otros llegan hasta los 100, dependiendo del modelo, la calidad y el tipo de producto. También hay algunas ofertas, como una olla con tapa que cuesta US$ 11. Además, hay sets de cuchillos que van desde los US$ 4 en adelante y juegos de seis o cuatro vasos que rondan los US$ 5. También se pueden comprar manteles, individuales, posavasos y artículos de decoración.

Hay varias opciones para reponer las ollas de la cocina (Foto: ikea.com)

Algo fácil de trasladar y que, además, cuenta con una amplia variedad de opciones, son las lámparas. Hay todo tipo de modelos y colores, algunas para escritorio, otras que pueden incrustarse a la pared e incluso las que funcionan como aro de luz. Sus precios van desde los US$ 14 hasta los 50.

Con respecto a la tecnología, uno de los rubros que genera mayor interés entre los clientes, pueden encontrarse cargadores portátiles por US$ 15 dólares, cables y organizadores de escritorio. También hay parlantes, que cumplen la función de lámpara y cuestan unos US$ 170.

Las lámparas son uno de los artículos con más variedad de modelos y precios (Foto: ikea.com)

En cuanto a blanquería, en la tienda Ikea se pueden conseguir toallas, mantas, alfombras y acolchados. A su vez, hay juegos para chicos, tachos de basura, organizadores de espacio y, entre los muebles más grandes, se encuentran camas, mesas, repisas, escritorios, sillas, mesadas de cocina, entre otros.

Si se tienen en cuenta los precios de los artículos y se pone como base un presupuesto de US$ 300, se puede pensar en la gran cantidad de opciones que se pueden comprar por ese monto. Por ejemplo: una lámpara, un mantel para la mesa principal, un set de cuchillos para renovar los de la cocina, un juego de toallas para el baño, un par de cargadores -que siempre faltan-, una manta para el sillón o fundas de almohadones, entre varias cosas más.

La tienda está ubicada en el centro comercial Open Kennedy de Santiago de Chile JAVIER TORRES - AFP

Es importante chequear la lista de precios y saber que entre las opciones, normalmente, hay artículos rebajados que puede encontrarse con importantes descuentos.