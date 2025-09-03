ADN: Adolfo Domínguez presentó su nueva colección de fragancias en BADA
En el marco de una nueva edición de la Feria de Arte Directo de Artista en La Rural, la reconocida marca española lanzó una trilogía de perfumes sin género que apelan a la identidad personal.
- 2 minutos de lectura'
Adolfo Domínguez presentó ADN, una nueva colección de perfumes sin género que redefine el universo olfativo de la marca e invita a decir: “Elijo ser yo”.
El lanzamiento oficial tuvo lugar en BADA, la feria de arte contemporáneo que se llevó a cabo del 28 al 31 de agosto en La Rural. La marca celebró la autenticidad e impulsó a los presentes a redescubrir su propia identidad, expresar su personalidad sin reservas y despertar todas las emociones.
Al ingresar a la muestra, los visitantes atravesaban un túnel inmersivo donde, a través de proyecciones visuales, estímulos sonoros y aromas, pudieron descubrir la esencia de fragancias ADN de Adolfo Domínguez. ¡Gran spot para una foto instagrameable!
En el espacio de Adolfo Domínguez, la protagonista fue la nueva trilogía: Rosa Spicy, Neroli Ecstasy y Sándalo Sacro. Las tres propuestas Eau de Parfum de la colección son fórmulas compuestas por aceites esenciales de alta calidad que duran hasta 14 horas.
Una cabina personalizada con una pantalla interactiva en su interior se llevó todas las miradas. Bajo la pregunta “¿Qué llevas en tu ADN?”, los presentes respondían entre tres opciones: “diversión y optimismo”, “creatividad e inspiración” y “calma y equilibrio”. Así, la cabina se teñía de color para tomarse un autorretrato y capturar su propio ADN emocional.
Entre los invitados se destacaron Damián Betular, Stephanie Demner y Luca Martin, quienes conocieron y probaron cada una de las nuevas fragancias.
Es el tercer año consecutivo que Adolfo Domínguez se presenta en BADA y esta vez no sólo llevó la experiencia a otro nivel, sino que presentó una nueva colección que marca -sin dudas- un hito en su historia.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
“La pulpe”, el rincón cerca del pasaje Voltaire que, con más de 20 años, conquista al barrio con su abundante sándwich de milanesa
- 2
Lauren Manaker, experta en nutrición de Carolina del Sur: qué es más saludable en un menú de comida rápida
- 3
Se quiso sacar una selfie después de hacer un salto de 90 metros pero resbaló, cayó al vacío y murió
- 4
Una represa se secó y dejó al descubierto una ciudad de más de 2000 años de antigüedad