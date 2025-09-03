ADN: Adolfo Domínguez presentó su nueva colección de fragancias en BADA

Adolfo Domínguez presentó ADN, una nueva colección de perfumes sin género que redefine el universo olfativo de la marca e invita a decir: “Elijo ser yo”.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en BADA, la feria de arte contemporáneo que se llevó a cabo del 28 al 31 de agosto en La Rural. La marca celebró la autenticidad e impulsó a los presentes a redescubrir su propia identidad, expresar su personalidad sin reservas y despertar todas las emociones.

Lanzamiento de ADN, la nueva fragancia de Adolfo Domínguez, en BADA

Al ingresar a la muestra, los visitantes atravesaban un túnel inmersivo donde, a través de proyecciones visuales, estímulos sonoros y aromas, pudieron descubrir la esencia de fragancias ADN de Adolfo Domínguez. ¡Gran spot para una foto instagrameable!

Túnel inmersivo.

En el espacio de Adolfo Domínguez, la protagonista fue la nueva trilogía: Rosa Spicy, Neroli Ecstasy y Sándalo Sacro. Las tres propuestas Eau de Parfum de la colección son fórmulas compuestas por aceites esenciales de alta calidad que duran hasta 14 horas.

Rosa Spicy, por Adolfo Domínguez. Florencia Daniel

Neroli Ecstasy, por Adolfo Domínguez. Florencia Daniel

Sándalo Sacro, por Adolfo Domínguez. Florencia Daniel

Una cabina personalizada con una pantalla interactiva en su interior se llevó todas las miradas. Bajo la pregunta “¿Qué llevas en tu ADN?”, los presentes respondían entre tres opciones: “diversión y optimismo”, “creatividad e inspiración” y “calma y equilibrio”. Así, la cabina se teñía de color para tomarse un autorretrato y capturar su propio ADN emocional.

¿Qué llevas en tu ADN?

Cabina de fotos personalizada.

Entre los invitados se destacaron Damián Betular, Stephanie Demner y Luca Martin, quienes conocieron y probaron cada una de las nuevas fragancias.

El squad de Adolfo Domínguez en BADA.

Es el tercer año consecutivo que Adolfo Domínguez se presenta en BADA y esta vez no sólo llevó la experiencia a otro nivel, sino que presentó una nueva colección que marca -sin dudas- un hito en su historia.

Fragance Bar.

