After Beach en Costa Esmeralda: música, sunset y beneficios exclusivos de Galicia Éminent

El Parador Punta Norte fue escenario de un after beach pensado para clientes Galicia Éminent, con un DJ set de Micky Murray y una propuesta que combinó relax, música y beneficios diferenciales frente al mar.

El 22 de enero, el Parador Punta Norte se transformó en el punto de encuentro para clientes Galicia Éminent que eligieron cerrar la jornada de playa con un after beach al atardecer. La propuesta incluyó una ambientación relajada, terrazas frente al mar y una curaduría musical pensada para acompañar la caída del sol, en línea con el espíritu sofisticado y descontracturado de Costa Esmeralda.

El DJ set estuvo a cargo de Micky Murray, uno de los nombres más reconocidos de la escena electrónica local. Con una trayectoria que lo llevó a tocar en festivales, clubes y eventos de alto perfil, Murray es sinónimo de sets elegantes, eclécticos y con una lectura precisa del momento. En Punta Norte, su selección musical acompañó el ritmo del sunset y convirtió el after beach en una experiencia sensorial completa.

La combinación de música, entorno natural y servicios exclusivos fue clave para el clima del evento. El after beach no solo funcionó como un punto de encuentro social, sino también como una extensión del día de playa, pensada para quienes buscan experiencias cuidadas, sin estridencias, donde el disfrute está en los detalles.

Galicia y una agenda activa durante todo el verano

El After Beach en Costa Esmeralda formó parte de una agenda más amplia de actividades de Galicia durante el verano 2026, con presencia en los principales destinos de la costa atlántica. Paradores exclusivos, eventos musicales, torneos de golf Éminent y propuestas gastronómicas fueron algunos de los ejes de una programación diseñada para acompañar a sus clientes dentro y fuera de la playa.

A lo largo del verano, los clientes Galicia Éminent pueden acceder a beneficios diferenciales en gastronomía, paradores y servicios turísticos, con ahorros de hasta el 25% en restaurantes, cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, carpas y sombrillas, y acceso a espacios exclusivos en destinos como Costa Esmeralda, Pinamar y Mar del Plata.

Un verano con sello Éminent

Con el mar como escenario y la música como hilo conductor, el After Beach de Costa Esmeralda se consolidó como uno de los hitos de la temporada para Galicia Éminent. Una propuesta que refleja una tendencia cada vez más fuerte en el verano argentino: disfrutar la costa desde un lugar más experiencial, donde el tiempo libre se vive como un lujo.

Conocé los beneficios:

25% ahorro en Restaurantes y Paradores:

Clientes Éminent: Todos los días pagando con Modo desde App Galicia. Tope de reintegro mensual $50.000

Clientes Galicia: Todos los días pagando con Modo desde App Galicia. Tope de reintegro mensual $25.000

12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, carpas y sombrillas

Todos los días pagando con Modo desde App Galicia.

40% ahorro en restaurantes de Uruguay y Brasil

Con Apple Pay, Google Pay, MODO, y billeteras virtuales. Tope de reintegro: $ 145.000

Los próximos eventos

29/01: recital de Luck Ra en Mar del Plata

30/01: recital de J Alvarez en Mar del Plata

14/02: Torneo de golf Éminent en Costa Esmeralda

