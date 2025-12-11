After Polo tras la final del Abierto: Trapiche llevó su espíritu oceánico al mejor sunset de Palermo

El último 7 de diciembre, la final del Abierto Argentino de Polo volvió a confirmar por qué este deporte es sinónimo de excelencia nacional. La Natividad-La Dolfina, el equipo de las dinastías Cambiaso y Castagnola, se impuso frente a Ellerstina-Chapaleufú, la formación de los Heguy y los Pieres, y se consagró campeón logrando ese hito excepcional que es la Triple Corona. Un partido de alta intensidad, talento familiar y rivalidad histórica que dejó a Palermo vibrando más allá de los chukkers.

Ese clima fue, justamente, el punto de partida para el After Polo, tradición relativamente reciente pero ya instalada en la agenda social del Abierto. Apenas había terminado el partido cuando la ancha calle que conecta las canchas 1 y 2 estaba transformada ya en el corredor más chic de todos.

Trapiche desplegó allí mismo su Sunset de Verano en el Trapiche Grill, dentro del Campo Argentino de Polo, con una propuesta inspirada en los aires costeros de Costa & Pampa, su bodega oceánica en Chapadmalal.

Tonos frescos, texturas naturales, fibras crudas y una luz de atardecer crearon un ambiente con espíritu relajado pero sofisticado, ideal para cerrar la jornada con vinos, música y buena compañía.

Vino, deporte & verano

Entre los famosos y amigos de la casa que pasaron a vivir el sunset de Trapiche se destacó un grupo variado y muy afín al espíritu de la propuesta: Luli Nini, Euge de Martino, Juan Marconi, Simón Hempe y Benja Amadeo se acercaron, copa en mano, a disfrutar del after en modo off y en un clima distendido.

La musicalización estuvo a cargo de BULO AE Julian Six, referente de la escena UnderRai, que armó un clima cálido y envolvente con sus sets en vinilo: un sonido orgánico, artesanal, capaz de marcar el pulso de un after que apuesta por la sutileza.

Durante el sunset circularon copas de blancos y rosados que potenciaron la estética del espacio, mientras grupos de amigos, parejas y habitués del polo alternaban entre las mesas del grill, las barras y los livings de madera clara. La propuesta gastronómica acompañó con guiños al espíritu de Trapiche: simple, cuidada y pensada para disfrutar.

Una tarde donde el deporte y el vino fueron protagonistas.

Luli Nini y un look con guiño al evento.

Trapiche vuelve así a consolidar su presencia en uno de los hitos más importantes de la temporada, acercando su identidad exploradora a nuevos momentos de disfrute y reforzando la conexión entre el vino, el deporte y el verano. Un cierre perfecto para una tarde que combinó el mejor polo del mundo, estilo propio y un after que ya es parte del ritual del Abierto.

Espacio Trapiche ya es un clásico para vivir el polo.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.