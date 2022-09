Alerta entre los médicos por el reto viral que incentiva a comer la papa frita más picante del mundo

One chip challenge es un reto que en los últimos días se viralizó en Internet, en especial en Estados Unidos y Canadá, y que despertó la preocupación de las autoridades. Consiste en comer uno solo de los chips de la marca Paqui y, seguido a esto, abstenerse de consumir cualquier otro alimento o bebida durante el mayor tiempo posible. Luego, las personas publican su reacción en redes sociales, donde el picor de esta especie de fritura no los deja en paz. Como era de esperar, los médicos ya advirtieron del peligro que esto conlleva.

El hecho es que cumplir el reto no es nada sencillo para la mayoría de las personas. Resulta que esta papa frita contiene dos de los pimientos más picantes que se pueden encontrar en el mundo: la variedad Carolina Reaper y Escorpión. El primero tiene una calificación Scoville –que se encarga de medir el grado de picor– de 1,7 millones de unidades y el segundo de 1,2 millones, según se indica en el sitio web de la marca Paqui.

Paqui, en su sitio web oficial, recomienda beber leche o comer helado en caso de no soportar el picor del producto y consultar al médico si es necesario. Entre las advertencias destacadas por los expertos, se señala que no se debe consumir si uno es sensible a los alimentos picantes, alérgico a los pimientos, si está en estado de embarazo o tiene alguna condición médica que pueda generarle un malestar mayor. Es importante que el chip esté fuera del alcance de los niños.

Paqui Chips lanzó una fuerte campaña en las redes sociales para viralizar Instagram @paquichips

Incluso, entre las instrucciones se indica que, después de tocar la fritura, hay que lavarse las manos rápidamente y, sobre todo, evitar rozarse los ojos o el rostro. Finalmente, aconsejan asistir a un hospital si hay dificultad para respirar o náuseas prolongadas.

Lo cierto es que cientos de usuarios decidieron comprar el productor (que está hecho con maíz azul, aceite de girasol y/o cártamo, chile Carolina Reaper, chile escorpión, sal marina y colorante Blue 1). Luego de pintarse la lengua de azul al comerlo, los usuarios comienzan a sudar, llorar y estremecerse. A muchos ni siquiera parece aliviarlos el tomar leche o consumir otro alimento.

A pesar de las advertencias, los niños llegaron a intentar el reto. El problema, si bien saltó a la luz ahora, no es nuevo: en enero de este año varios alumnos del Lodi High School, en California, tuvieron que ir al hospital luego de probar el producto y reaccionar mal ante el picante, según informó en su momento CBS News.

”A lo largo de su tracto digestivo, puede sentir ardor o dolor y ser bastante severo después de un tiempo breve (…) Similar a una reacción como la que podría tener un asmático con espasmos bronquiales y, si tienen vómitos persistentes, podrían necesitar hidratación intravenosa o medicamentos”, explicó el doctor Bret Christiansen del Marshall Medical Center al citado medio.

De manera más reciente, el caso de una joven se volvió viral. En TikTok, la usuaria @angela_b157 compartió un video de su sobrina. Allí se ve cómo la muchacha también termina en el hospital tras hacer el reto. El clip tiene más de 786 mil me gusta y unos 11 millones de visualizaciones.