Alimentación. Omega-3, el aliado ante un eventual contagio

Estos ácidos grasos tienen la posibilidad de actuar favorablemente sobre el sistema inmunológico en invierno.

Larisa Serrano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 00:29

Según un estudio, este ácido graso tiene una función clave en el contexto de pandemia que vivimos, junto a las vitaminas C, la vitamina D y el zinc.

Los ácidos grasos omega-3 se presentan como aliados fundamentales del sistema inmune para atemperar los cuadros clínicos más difíciles de coronavirus. Por supuesto que, como indican los especialistas, no hay ningún alimento que prevenga el virus, pero sí hay algunos que ayudan a fortalecer el organismo para enfrentar distintas enfermedades que aumentan durante el invierno.

Se trata de una investigación dirigida por el Instituto Linus Pauling de Estados Unidos, junto con colaboradores de la Universidad de Southampton en Reino Unido y la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, que señala que el omega-3 tienen una función clave en este contexto de pandemia, junto a las vitaminas C, la vitamina D y el zinc. De acuerdo al estudio, esto se debe al rol que juegan estos ácidos grasos esenciales en las principales funciones del sistema inmune que actúan ante un eventual contagio.

"Cuando un agente patógeno (como un virus) ataca al cuerpo humano, una de las respuestas inmunológicas es la inflamación. Inmediatamente, el cuerpo actúa llevando a la zona una gran cantidad glóbulos blancos para defenderse. En este mecanismo biológico, el omega-3 y otros ácidos grasos esenciales controlan la producción de esos glóbulos blancos, regulándolos para alcanzar una respuesta inmune adecuada que no dañe al propio organismo. Los pacientes con hipertensión arterial, obesidad, diabetes o patologías cardiovasculares y cerebrovasculares pueden beneficiarse de este grupo de nutrientes, que no pueden ser creados por el organismo humano si no es a través del consumo de ciertos alimentos, como el pescado", explica la especialista en Cardiología y Nutrición, Paola Harwicz (MN 84182).

Qué es el omega 3

El omega 3 es un tipo de ácido graso que el organismo no logra sintetizar. Es la razón por la que se los conoce como ácidos grasos esenciales y deben incorporarse con la alimentación. Podemos encontrarlo en el reino animal en los pescados grasos como el atún, caballa, salmón, sardinas, trilla, trucha y arenque; en los mariscos (almejas, camarones, ostras, gambas, pulpo) y en la carne de cerdo magra en menor proporción. Dentro del reino vegetal, se encuentra en nueces y semillas (como semillas de linaza, de chia) y en los aceites de linaza, soja y canola. Además, está presente en alimentos fortificados como ciertas marcas de huevos, yogur, jugos, leche, bebidas de soja y fórmulas infantiles.

Para la especialista Paola Harwicz, la recomendación es consumir pescado/mariscos al menos 2 o 3 veces por semana para obtener el aporte necesario de omega-3, como parte de un plan alimentario variado que incluya verduras y frutas, así como legumbres y cereales integrales (pastas, arroz) que aseguren el aporte de fibras, aceite de oliva, palta y aceitunas por su riqueza en omega-9, lácteos descremados por su aporte de calcio y alternando con otras fuentes de proteínas como son los cortes magros de carne, pollo y cerdo.