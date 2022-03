Amor de larga duración: se conocieron en el colegio y 10 años después van rumbo al altar

Muchos dicen que los amores de colegio o verano no duran para siempre; sin embargo, esta pareja ha demostrado todo lo contrario y este año contraerán matrimonio luego de 10 años. Ellos se conocieron en las aulas y un video que resume su historia es viral en TikTok.

La usuaria Angie Martínez se volvió viral en TikTok por compartir su historia de amor con el joven que conoció cuando estaban en el colegio y con quien sigue una década después. Aunque el nombre del afortunado es todo un misterio, en sus publicaciones queda claro lo enamorado que está.

En el material audiovisual se observa a ambos cuando eran niños, se graduaron y cómo lucen actualmente. Asimismo, un mensaje en el que se lee que este año van rumbo al altar. En solo tres días de su publicación original, el clip cuenta con más de un millón de vistas y 78 mil likes. Angie reconoció que “nunca pensó que el video se volviese viral” y agradeció a la comunidad por sus buenos deseos.

¡El amor existe! Se conocieron en el colegio y 10 años después van rumbo al altar

Si bien no precisó en qué fecha se casarán, lo que sí dejó en claro es que de este año no pasa. “Los amores de colegio no duran, dicen”, recalcó. La escena tuvo lugar en Colombia y el video es tendencia en Internet.

¿Qué es el amor a primera vista?

El amor a primera vista no es otra que cosa que un “flechazo”. Algunos estudios señalan que es un conjunto de asociaciones subconscientes que realiza el cerebro de un individuo y que conllevan al enamoramiento.