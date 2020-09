Una usuaria de Twitter publicó el tarifario que armó su sobrina para cobrarles las tareas domésticas que realiza en la casa durante esta cuarentena extendida. El tuit generó reacciones de aplausos para la niña y otras de rechazo frente a un capitalismo que lo atraviesa todo Crédito: Shutterstock

Cansada de la convivencia permanente a la que obliga la cuarentena extendida con escuela y trabajo virtual, una niña armó un tarifario para cobrarles a sus padres las tareas que realiza en la casa. La lista escrita en imprenta mayúscula indica que se trata de una pequeña con una astuta mirada comercial.

La imagen fue publicada por su tía en Twitter hace unos días y generó un interesante cruce de opiniones entre los usuarios. Junto con la imagen del tarifario, la usuaria escribió: "No se preocupen por la economía, mi sobrina nos va a sacar adelante".

"Ir cuando me llaman" y "Bañarme" son dos de las tareas más hilarantes que aparecen en el presupuesto doméstico -de un total de $52- que también menciona hacer las camas, lavar los platos, colgar la ropa y hasta alimentar a Manchas, la mascota de la familia, entre otras actividades.

La iniciativa provoca risas y admiración por ingeniosa e ingenua a la vez. Sin embargo, algunas de las respuestas al tuit, que acumula 74 mil corazones hasta el momento, advierten sobre el riesgo de ponerle un valor material a todo, incluso a aquello que se hace en casa como parte del amor desinteresado entre los miembros de una familia que intentan hacerse la vida más amable. Sobre todo, en medio de una pandemia.

"Más allá de lo gracioso, no me gusta para nada. Las actividades de la casa son de la familia. Todos deben colaborar. Y eso se aprende. Otra: los padres que les pagan a los chicos por sacarse buenas notas o pasar de año. ¡Es de locos!", comentó una usuaria sintetizando muchas de las críticas publicadas. Otro usuario fue mucho más duro: "¿Así que sos capitalista? $52 x 30: $1560. Techo, comida, ropa, escuela: $10000. Me debés $8440".

Por otro lado, varios halagaron a la niña con adjetivos como "hermosa", "empoderada" y "genia", haciendo referencia a la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado."Silvia Federici un poroto. 'Eso que llaman amor, es trabajo no pago'. Lo entendió todo", escribió una mujer, mientras que otra dijo: "Me encanta que tu sobrina tenga claro que el trabajo doméstico tiene un valor, que generalmente se invisibiliza. No existe para el PIB, salvo algunas excepciones".