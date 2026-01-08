Creyó que estaba de novia con Brad Pitt y lo fue a esperar al aeropuerto: “Nuestro plan era casarnos”

Una historia que desafía la credibilidad se reveló en Río Grande del Sur, Brasil, donde una mujer, convencida de mantener un romance con el aclamado actor Brad Pitt, se dirigió al aeropuerto de Erechim en Nochebuena. Su propósito era encontrarse con la estrella de Hollywood y sellar lo que, según ella, era una relación de dos meses que incluía planes de matrimonio y constantes videollamadas. El suceso, que rápidamente capturó la atención pública, tomó un giro aún más sorprendente cuando la protagonista, al ser consultada por las autoridades, afirmó que todo se trataba de una “broma con su hijo de 12 años”.

El episodio inicial, reportado por CNN Brasil, comenzó cuando agentes de la Brigada Militar advirtieron la presencia de un vehículo en las inmediaciones del aeropuerto de Erechim, un lugar que, al ser pequeño, no contaba con vuelos programados para ese horario. “Debido a que el aeropuerto es pequeño y no recibía vuelos en ese momento, se realizó una investigación y se le brindó orientación”, explicó la Brigada Militar del municipio a CNN Brasil. Al ser interpelada, la mujer confesó que esperaba la llegada de Brad Pitt, con quien, según su testimonio registrado en un video policial, había mantenido una relación virtual durante aproximadamente dos meses.

Erechim es una pequeña ciudad al norte de Rio Grande del Sur Instagram (@pmerechim)

La mujer manifestó su absoluta certeza sobre la identidad de su interlocutor y hasta llegó a argumentar que las supuestas videollamadas eran prueba irrefutable. “Estoy segura de que es Brad Pitt porque hablé con él varias veces por videollamada”, afirmó en el material que se viralizó. Incluso detalló los ambiciosos planes de la pareja: “Les voy a contar lo que nosotros hablamos. El plan era que nos casáramos y vivir aquí en Erechim, São Valentim”. Durante el procedimiento, los agentes la alertaron sobre los riesgos de fraudes digitales y posibles situaciones de peligro, como secuestros, aunque ella negó haber realizado transferencias de dinero, aunque la invitaron a presentar una denuncia formal.

Sin embargo, la trama se complicó días después. CNN Brasil informó que, al ser llamada a testificar, la mujer cambió su versión de los hechos. Ante la policía, declaró que el incidente había sido “una broma con su hijo de 12 años” y negó ser víctima de algún delito o haber sufrido pérdidas económicas. Germano Alves, jefe de policía, indicó al mencionado medio que se encuentran en plena búsqueda de más información y que, si no surgía nada, analizarían “la posibilidad de que la mujer haya cometido un delito”, ya que ella no denunció el incidente ese día y “solo la grabaron hablando de un supuesto romance con el actor”.

El caso, que ya había generado un fuerte impacto por su insólito carácter, escaló en las redes sociales. Al día siguiente, la historia de la mujer que creía que se casaría con Brad Pitt se había convertido en un meme viral en Brasil, donde perfiles de empresas, negocios locales e influencers digitales utilizaron el episodio de manera humorística para generar interacción.

Hubo todo tipo de montajes de Brad Pitt en diferentes actividades brasileñas Instagram (@zoeira_canina)

La supuesta visita del actor a Río Grande del Sur, aunque falsa, se instaló en la conversación digital y demostró cómo un suceso personal, y potencialmente fraudulento, puede trascender a la esfera del entretenimiento y la viralización, incluso cuando la propia protagonista intentó desmentirlo o minimizarlo a una simple anécdota familiar. La Brigada Militar aconsejó a la mujer que presentara una denuncia ante la policía, recomendación que, al parecer, no siguió, y optó, en cambio, por una explicación que generó más dudas que certezas en la investigación policial. La situación ilustra la complejidad de los engaños online y la dificultad para esclarecer los hechos cuando las víctimas, o presuntas víctimas, cambian sus declaraciones.