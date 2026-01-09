Con qué números un apostador ganó 1800 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró alcanzar el premio mayor del Quini 6 en la modalidad conocida como “La Segunda”. El hombre ganó un total de $1.804.766.386 millones tras haber decidido poner su suerte en los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32.

La suma representa más de un millón doscientos mil dólares, uno de los valores más altos alcanzados por un apostador de la histórica Lotería de Santa Fe. En este mismo sorteo, la modalidad Siempre Sale repartió más de $9 millones entre 34 apostadores distribuidos en todo el territorio nacional, que también festejaron su suerte.

El ganador se llevó un pozo de más de $1.804.700.000 (Foto: Instagram @quini6.oficial)

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador en la capturadora de apuestas y le dará en retorno un ticket que acredite el juego.

El Quini 6 es un juego de apuestas que puede jugarse desde todo el territorio argentino (Foto: Redes Sociales)

Aunque el objetivo máximo del juego es acertar los 6 números, los que acierten cinco de seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

El Quini 6 propone tres variantes:

Tradicional

Revancha

Siempre sale

Para jugar a la Revancha, La segunda y al Siempre Sale es necesario haber participado del sorteo de la Tradicional. Los montos de las apuestas varían según el juego y están sujetos a actualizaciones por parte de los organizadores.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.