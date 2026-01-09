La ecuación matemática que asegura que el fin del mundo tiene fecha exacta y será en 2026

Una ecuación matemática formulada en 1960 predijo la fecha exacta del fin del mundo: el 13 de noviembre de 2026. Los científicos Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, de la Universidad de Illinois, desarrollaron una compleja fórmula que, según sus cálculos, llevaría a la humanidad a su límite fatal. Su pronóstico se basó en la extrapolación del crecimiento exponencial de la población mundial, un fenómeno observado con preocupación en la mitad del siglo pasado.

El estudio original, compartido por la American Association for the Advancement of Science, sirvió como un análisis de las implicaciones del crecimiento poblacional humano y postuló una “fecha crítica”. Los investigadores de esa época notaron que la población mundial casi se había duplicado en solo 60 años, ya que pasaron de 1600 millones en 1900 a 3000 millones en 1960. Este ritmo de crecimiento les llevó a predecir que, si bien la tecnología la había sostenido, el futuro cercano sería catastrófico.

La premisa principal de estos científicos pesimistas era que el crecimiento continuo e insostenible de la población provocaría que los humanos “murieran estrujados”. Su estudio indicaba que “una mayor densidad puede en muchos casos reducir la probabilidad de supervivencia de un elemento individual”, y sugería una “lucha por la existencia en un entorno finito”. La fórmula que representaba este aumento arrojaba la fecha del viernes 13 de noviembre de 2026 como el punto de población infinita.

El fin del mundo sería un viernes 13, día famoso por la creencia de la mala suerte Freepik

El documento de la American Association for the Advancement of Science detalla el modelo de crecimiento poblacional basado en tasas de fertilidad y mortalidad, junto con lo que introdujeron una ecuación que lleva a un crecimiento exponencial. También aborda cómo factores ambientales, como la competencia por los recursos, influyen en el crecimiento. Presenta un modelo logístico que demuestra cómo el aumento de la densidad puede reducir las probabilidades de supervivencia individual, lo que contrasta con visiones optimistas con pesimistas sobre el agotamiento de recursos y la necesidad de gestión poblacional.

Sin embargo, la realidad demográfica actual tomó un rumbo diferente al proyectado por Von Foerster, Mora y Amiot. Aunque la población mundial hoy asciende a 8200 millones de personas, el ritmo de crecimiento se desaceleró notablemente. La ONU estima que la población global alcanzará su pico máximo en la década de 2080, con 10.300 millones, y para 2100 habrá disminuido en unos 700 millones. Este cambio se atribuye a que las mujeres en algunos de los países más grandes optan por tener menos hijos, lo que reduce la probabilidad de un apocalipsis poblacional para 2026.

El mundo estaría "a salvo" por la caída en los índices mundiales de natalidad Freepik

Más allá de las predicciones demográficas, otras hipótesis sobre el fin del mundo surgieron con el paso de los años. Mientras figuras como Baba Vanga y Nostradamus vaticinaron catástrofes cósmicas, científicos de la Universidad de Toho en Japón y la NASA ofrecieron una perspectiva distinta. Su estudio, llamado La vida futura de la atmósfera oxigenada de la Tierra, predice que el planeta será inhabitable alrededor del año 1.000.002.021, debido a la evolución del Sol. La superficie terrestre se calentará, los océanos se evaporarán y la atmósfera se enrarecerá, por lo que la vida será imposible.