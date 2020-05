Andrea Bocelli. Recuperado del coronavirus, donó plasma para investigaciones

Fue a donar plasma hiperinmune para uso clínico y a la salida le reveló a la prensa que el 10 de marzo se hizo la prueba y dio positiva, aunque casi no tuvo síntomas Fuente: HOLA

El lunes 25, ni bien puso un pie en el centro de transfusión del hospital Cisanello, en Pisa, todas las miradas se volvieron hacia él. Acompañado por su mujer, Andrea Bocelli fue a donar plasma hiperinmune para uso clínico y a la salida le reveló a la prensa que el 10 de marzo se hizo la prueba y dio positiva, aunque casi no tuvo síntomas (apenas unas líneas de fiebre).

Lo mismo le sucedió al resto de su familia, por lo que quiere contribuir a su cura. "Honestamente cuando descubrí que lo tenía, me tiré a la pileta porque estaba bien", aseguró el tenor. Su donación servirá para el "Tsunami", un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que tuvieron coronavirus en el tratamiento contra la infección. No es la primera vez que el artista se suma a una causa solidaria por el coronavirus: el 12 de abril cantó sin público en el Duomo de Milán, y después participó de "One world together at home", el concierto virtual organizado por la OMS y Lady Gaga.

El tenor fue acompañado por su mujer, Verónica Berti, que también tuvo coronavirus, al igual que dos de sus hijos, Amos y Matteo. Fuente: HOLA

