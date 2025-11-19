Nicki Nicole se emocionó hasta las lágrimas al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli: “Feliz es poco”

Nicki Nicole protagonizó uno de los momentos más destacados de su carrera durante el concierto que Andrea Bocelli brindó anoche en el Hipódromo de San Isidro. La cantante argentina fue invitada por el tenor italiano para interpretar un clásico, “Vivo per lei”, en una versión en español, frente a miles de espectadores.

Bocelli sorprendió al público al convocar a la rosarina al escenario en una presentación que combinó la potencia vocal del referente de la ópera mundial con la estética urbana que caracteriza a la joven artista, un cruce generacional que emocionó a miles de fans alrededor del mundo.

A través de las redes sociales, la cantante compartió la alegría que le dejó la experiencia. “Emocionada y feliz es poco, maestro”, escribió en una de las publicaciones que realizó en Instagram, donde también agradeció la oportunidad y compartió imágenes del que calificó como un momento único.

Andrea Bocelli y Nicki Nicole cantaron "Vivo por ella"

A través de su cuenta de X, Nicole también resumió la experiencia con una breve frase: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”. Mientras circulaban videos del especial momento y mensajes dirigidos a la argentina, la artista continuó: “Chicos, sigo sin creerlo”. Ya de madrugada, la cantante volvió a escribir: “Buen día, obviamente, no dormí nada”.

Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a cantar

Bocelli también dedicó palabras de reconocimiento a la estrella local. “Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, expresó el tenor.

Nicki Nicole fue invitada a cantar con Andrea Bocelli

Nicole en el Colón

El concierto con Bocelli ocurre a pocos días del anuncio de la presentación sinfónica de Nicki Nicole en el Teatro Colón, prevista para el 19 de febrero. En ese escenario, la cantante interpretará su repertorio con una orquesta de más de 70 músicos y que estará dirigida por Nicolás Sorín.

La puesta en el Colón marcará un hito en su trayectoria, ya que será la primera artista de su generación en llevar su obra al formato sinfónico dentro de ese teatro. Claramente, esta es una etapa de crecimiento para la artista y va a ocurrir luego de que ofreciera en Rosario un concierto sinfónico ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera.

Esta presentación no hace más que ratificar el crecimiento de Nicki Nicole y como artista y seguramente será una noche única e irrepetible y un hito en su evolución musical.

Una carrera en ascenso

Nicki Nicole cuenta con 23 millones de seguidores en Instagram, 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 16 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de suscriptores en YouTube.

En 2023, agotó nueve shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, actuó ante 500.000 fans en escenarios y festivales completamente agotados a lo largo de 13 ciudades europeas y Marruecos y concluyó su inolvidable primera gira en los Estados Unidos con shows sold-out del “ALMA World Tour” en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y más.

En 2024, la artista rosarina lanzó su álbum NAIKI, que debutó en el noveno puesto del ranking global de Spotify y supera los 150 millones de streams en plataformas digitales. El álbum fue producido junto a Tatool e incluye colaboraciones con Duki y Khea. Uno de los adelantos más esperados luego de filtrarse en redes fue “We Love That Shit” junto a Khea, cuyo videoclip alcanzó el tercer puesto a nivel global entre los más vistos en YouTube.

Además, Nicki fue nominada por primera vez a los premios Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana por NAIKI y también recibió una nominación en la misma terna, pero en los Latin Grammy 2025.